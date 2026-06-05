En octubre de 2021, Electronic Arts confirmó que su franquicia de futbol se dejaría de llamar FIFA porque fue incapaz de alcanzar un acuerdo satisfactorio con el máximo organismo de futbol para renovar la licencia. Por su parte, la FIFA anunció que trabajaría con otras empresas para aprovechar su nombre en nuevas experiencias de videojuegos.

Como aprte de esto, Netflix sorprendió al anunciar FIFA World Cup: Launch Edition, el nuevo videojuego oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lejos de generar entusiasmo, la revelación provocó una ola de burlas y críticas entre los aficionados, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si realmente valió la pena que FIFA terminara su histórica relación con EA Sports.

La frase que más se repite en redes sociales resume perfectamente el sentimiento de muchos jugadores: “¿EA perdió la licencia de FIFA por esto?”.

El nuevo juego del Mundial 2026 no es lo que muchos esperaban

A diferencia de los títulos que durante años desarrolló EA Sports, FIFA World Cup: Launch Edition no busca competir con los grandes simuladores de futbol. Se trata de una experiencia mucho más sencilla que se podrá jugar a través de Netflix en televisores, computadoras y dispositivos móviles utilizando el teléfono como control.

El juego contará con las 48 selecciones participantes, 16 estadios oficiales y más de mil futbolistas licenciados. Además, recibirá actualizaciones diarias basadas en lo que ocurra durante el torneo real.

Sobre el papel suena interesante, pero para muchos aficionados el problema es precisamente ese: después de décadas asociando la marca FIFA con producciones de gran presupuesto, el primer gran proyecto tras la ruptura con EA es un título casual incluido dentro de una plataforma de streaming, el cual presenta gráficos que lucen anticuados. En especial cuando los comparamos con lo que ofrece EA SPORTS FC 26.

La comunidad no tardó en reaccionar

Poco después del anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando el rumbo que ha tomado la licencia. Muchos usuarios compararon la propuesta de Netflix con los antiguos juegos mundialistas de EA Sports y señalaron que esperaban algo mucho más ambicioso para el regreso oficial de FIFA a los videojuegos.

Otros incluso recordaron que durante años la marca FIFA fue sinónimo de una de las franquicias deportivas más exitosas de la industria, por lo que consideran que este nuevo proyecto luce demasiado modesto para una competición del tamaño de la Copa Mundial.

Por supuesto, también hay quienes defienden la iniciativa y destacan que se trata de un juego gratuito, sin microtransacciones y pensado para llegar a una audiencia mucho más amplia.

EA Sports perdió la licencia del FIFA para que termine saliendo esto.



Ni olvido, ni perdón. https://t.co/DbxjRc6VPm pic.twitter.com/6S88fXnAqF — Marca de Gol (@marcadegol) June 4, 2026

Hace 14 años, las opciones para jugar un juego de futbol eran PES 2013 y FIFA 13.



Hoy son:

-FC26 (el peor fifa de la historia)

-UFL (muuuuy en beta aún)

-Netflix (tiene los gráficos del dream league soccer)

-eFootball (eFootball) https://t.co/cMu4lVVhki — VDB 🇦🇷 (@DraftVdb) June 4, 2026

EA actually lost the iconic FIFA name to this PES 11 ahh game😭 https://t.co/THG1UeEgfr — AB⚕ (@AbsoluteBruno) June 4, 2026

Es increíble el esfuerzo que hace el vídeo por ocultar el juego todo lo posible xD https://t.co/vpZLaq0HAf — Juan Puig (@juanpui) June 4, 2026

Parece que pela primeira vez a comunidade gamer vai sentir falta da EA... https://t.co/HkZ20Dk0zQ — Daniel #OfertasNintendo Reenlsober 👾 (@danielreen) June 4, 2026

FIFA y EA Sports tomaron caminos muy distintos

La reacción también evidencia que muchos jugadores siguen asociando la Copa Mundial con EA Sports, pese a que la compañía y FIFA terminaron su acuerdo hace varios años.

Mientras FIFA explora nuevas asociaciones como esta colaboración con Netflix, la saga de EA continúa bajo el nombre de EA Sports FC 26, manteniendo la mayoría de las licencias de clubes, ligas y futbolistas que hicieron famosa a la franquicia.

Por ahora, habrá que esperar al lanzamiento del próximo 11 de junio para descubrir si FIFA World Cup: Launch Edition logra cambiar la percepción de los aficionados o si termina convirtiéndose en otro ejemplo de las dificultades que ha enfrentado FIFA para encontrar una nueva identidad en los videojuegos.

Y a ti, ¿qué te pareció esta revelación? ¿Crees que FIFA World Cup: Launch Edition será un éxito? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con FIFA.