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EA SPORTS FC 27
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Bienvenido a «The World’s Game» en EA Sports FC 27. Entra a «The Grounds» para disfrutar de un espacio de fútbol donde las calles se unen con el estadio, y siente un mayor control en cada modo gracias a las innovaciones impulsadas por la comunidad, que ofrecen una experiencia de juego más fiel al fútbol real.
DETALLES
- Desarrollador:EA Vancouver
- Publisher:EA Sports
- Género:Simulator, Sport
- Fecha de Lanzamiento:24/Septiembre/2026
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