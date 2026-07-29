Bienvenido a «The World’s Game» en EA Sports FC 27. Entra a «The Grounds» para disfrutar de un espacio de fútbol donde las calles se unen con el estadio, y siente un mayor control en cada modo gracias a las innovaciones impulsadas por la comunidad, que ofrecen una experiencia de juego más fiel al fútbol real.

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