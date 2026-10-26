Yu-Gi-Oh! ya forma parte de la cultura popular, y actualmente es difícil imaginar la industria del entretenimiento sin su influencia. Pero hubo una época en la que la franquicia tuvo dificultades para asentarse y crear una base fiel de seguidores. Y sí, también estuvo muy cerca de que su anime oficial fuera cancelado para siempre.

Pero, obviamente, ya sabemos que eso no sucedió. Entonces, ¿qué fue lo que salvó la serie del olvido absoluto? Un antiguo productor del anime explica cómo sobrevivió la serie enfocada en el juego de cartas. Y sí, la inmensa popularidad de Dragon Ball es clave en este relato.

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Dragon Ball salvó al anime de Yu-Gi-Oh!

El manga original de Yu-Gi-Oh! comenzó su publicación a través de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha a mediados de la década de 1990. Poco a poco empezó a ganar una popularidad notable entre los lectores, aunque aún estaba lejos de alcanzar a los grandes exponentes de la época.

Aun así, la historia de Yugi Muto tuvo suficiente éxito como para recibir una adaptación animada en 1999 de la mano de Toei Animation; sin embargo, y a diferencia de lo que se podría creer, el anime tuvo bajos niveles de audiencia y finalmente finalizó su transmisión inicial con tan sólo 27 episodios.

Sin embargo, los responsables aún querían que hubiera una continuación de Yu-Gi-Oh! debido a que la serie para televisión tuvo un impacto positivo en la popularidad del manga. En una entrevista reciente publicada por la Universidad Profesional Kaishi, el exproductor Yoshiro Kataoka explicó lo difícil que fue recibir luz verde para crear otro anime.

El antiguo productor, quien en aquella época trabajaba para la agencia de publicidad Asatsu-DK, recuerda que Kazuhiko Torishima, entonces editor en jefe de la Weekly Shonen Jump, se puso en contacto con él y le pidió crear una nueva serie animada para continuar con el impulso en las ventas del manga.

El problema es que el canal de televisión TV Asashi aún tenía los derechos de retransmisión de los 27 episodios de de Yu-Gi-Oh!, un acuerdo que se extendería por aproximadamente 2 años y medio después de la finalización de la primera temporada. Por su parte, Toei Animation también controlaba la comercialización y otros usos secundarios del anime.

En pocas palabras, esta situación impidió que se produjera otro anime de la franquicia con un acuerdo de producción diferente, debido a que los derechos originales aún seguían vigentes. Yoshiro Kataoka explica que se barajó la posibilidad de llevar la serie a la cadena TV Tokyo, pero ese movimiento hubiera provocado una gran disputa legal.

Entonces, según comenta el antiguo productor del anime, el editor Kazuhiko Torishima decidió encargarse él mismo de las negociaciones. Y curiosamente, Dragon Ball desempeñó un rol muy importante en el desenlace de esta historia.

El anime original de Yu-Gi-Oh! fue un fracaso de audiencia e iba a ser cancelado para siempre

Editor de la Weekly Shonen Jump amenazó con retirar los derechos de Dragon Ball

Yoshiro Kataoka recuerda que Kazuhiko Torishima se puso personalmente en contacto con Toei Animation para intentar llegar a un acuerdo y permitir que Yu-Gi-Oh! tuviera otro anime; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la casa de animación rechazó la propuesta.

Así pues, se informa que el editor de la Weekly Shonen Jump amenazó con retirar los derechos de una de las franquicias más importantes de Shueisha: Dragon Ball. Efectivamente, dijo que revocaría las licencias para la comercialización de la adaptación animada del manga de Akira Toriyama si la compañía se negaba a crear otro anime de Yu-Gi-Oh!

“Cuando Torishima acudió a Toei Animation, le respondieron: ‘ni hablar. No digas tonterías’. Entonces les dijo: ‘¿Están seguros de que quieren decirlo así? Si esas son las reglas con las que quieren jugar, aquí tengo mi carta ganadora: retiraré todos los derechos de transmisión secundaria de Dragon Ball’”, recuerda Yoshiro Kataoka.

Según dice el antiguo productor de Yu-Gi-Oh!, Kazuhiko Torishima también amenazó con retirar las licencias de anime de otras franquicias que la cadena TV Asahi emitía en aquel entonces. Una de esas series era Hell Teacher: Nub.

Yoshiro Kataoka señal que Kazuhiko Torishima usó su influencia de la Weekly Shonen Jump y Shueisha para presionar a Toei Animation y TV Asahi para que dieran marcha atrás y permitieran la producción de un nuevo anime del show protagonizado por Yugi Muto.

Al final, estos esfuerzos rindieron frutos. Después de recibir luz verde, la compañía se puso manos a la obra para crear Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, el anime más exitoso y reconocible de la franquicia. El exproducor recuerda que el equipo contrató a expertos del juego de cartas para usar las reglas reales en la historia, lo que ayudó a consolidar la popularidad de la serie y la escena de TCG.

Kazuhiko Torishima amenazó con retirar los derechos de Dragon Ball si no se producía otro anime de Yu-Gi-Oh!

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