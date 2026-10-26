En la industria de los videojuegos hay estudios que se ganan el cariño de los fans por el soporte que dan a sus juegos después de lanzamiento, no solo con actualizaciones de mejora, sino con nuevo contenido. Una de las franquicias que destaca en ello es Dying Light.

Sin embargo, el negocio ha cambiado mucho desde que la IP de zombies y parkour irrumpió en la escena en 2015 y hoy el estudio reconoce que dar nuevo contenido a los usuarios por muchos años después del estreno comienza a ser un problema.

Muestra de ello es lo que harán con la última entrega, pues no tendrá más actualizaciones de contenido, solo de calidad y corrección de errores.

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Dying Light: The Beast no tendrá nuevo contenido a un año de su lanzamiento y a diferencia de las 2 entregas anteriores de la saga

Durante una sesión de preguntas y respuestas en reddit (vía IGN), Paweł Marchewka, director general de Techland, compartió una mala noticia para los jugadores de Dying Light: The Beast.

La entrega, que nació como expansión de la secuela y se convirtió en un juego aparte, no recibirá más actualizaciones de contenido. El anuncio sorprendió a la comunidad, pues esperaban que este título recibiera el mismo soporte que los 2 lanzamientos anteriores.

El primer Dying Light tuvo contenido adicional por 5 años y se ha mantenido vigente con más actualizaciones de calidad y mejoras por más de una década. Por su parte, Dying Light 2: Stay Human, de 2022, se encuentra en su quinto año de soporte con contenido nuevo.

Sin embargo, el directivo reveló que este modelo de soporte post lanzamiento no es tan bueno como se piensa y señaló que hoy se está convirtiendo en un problema.

Eventos semanales para los 2 juegos de Dying Light (Imagen: Techland)

Consentir a los fans tiene un costo y Techland comienza a pensar en alternativas

Durante la sesión con la comunidad, Paweł Marchewka mencionó que el equipo de desarrollo de Dying Light: The Beast no tiene planes para nuevo contenido sustancial, por lo que los jugadores no deben esperar expansiones, nuevas misiones, historias, etc.

Al respecto, el jefe de Techland reconoció que su decisión de dar soporte por muchos años a los juegos de Dying Light se está convirtiendo en una dificultad para otros proyectos:

“El modelo de apoyo a 5 años no nos ha funcionado tan bien como esperábamos. Somos un estudio AAA. Con cada nuevo juego, queremos ofrecer una experiencia inolvidable y llevar al límite lo que los juegos pueden hacer.

Apoyar juegos existentes durante años con equipos más pequeños puede interrumpir seriamente el trabajo en nuevos proyectos.

Al mismo tiempo, los jugadores esperan actualizaciones frecuentes, sustanciales y de alta calidad — a veces varias veces al mes, y normalmente gratis. Con recursos limitados, podemos acabar interrumpiendo la producción y seguir decepcionando a los jugadores".

Actualmente, Techland trabaja en una nueva franquicia con temática de fantasía y aventura, algo muy diferente a lo que han hecho hasta ahora con su reconocida saga de zombies.

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