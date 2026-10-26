La industria de los videojuegos vive tiempos de incertidumbre, marcados por los aumentos de precio, la crisis en el sector de hardware y, lamentablemente, el despido de miles de empleados. Según los reportes, Sucker Punch, responsable del aclamado y exitoso Ghost of Yotei, es uno de los últimos estudios afectados por presuntos recortes de personal.

Si bien Sony guarda silencio sobre esta situación y aún no se hace un anuncio público, una supuesta fuente familiarizada con el caso afirma que casi 30 personas perdieron su empleo en días recientes. Se cree que el equipo liderazgo ya prepara el terreno para empezar a trabajar en su siguiente gran proyecto.

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Sucker Punch despide a 26 trabajadores, según informes

Esta información salió a la luz gracias a un artículo del medio Aftermath, que cita a un exempleado que prefirió permanecer en el anonimato. Según la fuente, el estudio propiedad de PlayStation empezó a realizar despidos generalizados que ya afectaron, al menos, a más de una docena de personas.

El informe señala que Sucker punch eliminó aproximadamente 26 puestos de trabajo, pese a que Ghost of Yotei fue uno de los lanzamientos más celebrados de 2025. Se estima que el estudio emplea a unas 230 personas, aunque se desconoce qué cargos ocupaban los miembros que, supuestamente, fueron despedidos.

Se reporta que el estudio comunicó la decisión a través de un correo electrónico dirigido al personal, al que tuvo acceso el medio Aftermath. El supuesto comunicado dice lo siguiente:

“Tras analizar detenidamente los retos del mercado y revisar las necesidades del equipo para nuestro próximo proyecto, decidimos reducir la plantilla. Como consecuencia, se eliminarán varios puestos en Sucker Punch”.

Es innegable que la industria enfrenta demasiados desafíos, especialmente en el sector AAA; sin embargo, sorprende que la compañía no profundizara en cuáles son las susodichas “necesidades” para el nuevo proyecto del estudio, del cual tampoco hay información oficial.

Según el susodicho email enviado a los empleados, la compañía detrás de Ghost of Yotei reconoce que el anuncio resultará difícil de asimilar, y prometió que no tomó esa decisión a la ligera. Los directivos también se comprometieron a brindar apoyo a los trabajadores afectados durante todo el proceso.

“Sabemos que es mucha información difícil de asimilar, y queremos asegurarles que no tomamos esta decisión a la ligera. Le dedicamos mucha atención y trabajamos para apoyar a nuestros compañeros afectados durante esta transición en la medida de lo posible. No podemos negar que este es un día difícil. La próxima semana les daremos más detalles sobre el futuro”, concluye el comunicado.

Sucker Punch habría relizado importantes recortes de personal y despedido a 26 empleados, pese al éxito de Ghost of Yotei

Ghost of Yotei fue el juego first-party de 2025 más exitoso de PlayStation 5

Es completamente entendible que un estudio que lanzó un proyecto fallido que no cumplió con las expectativas comerciales sufra despidos o, en el peor de los casos, deje de operar por completo; sin embargo, es cada vez más común que equipos que estrenan proyectos exitosos también sufran recortes masivos.

Sucker Punch se une a esa segunda lista, ya que Ghost of Yotei fue el juego first-party de Sony más exitoso durante 2025, pese a que en la previa a su debut enfrentó numerosas polémicas. Según los informes, actualmente ya acumula un aproximado de 5.4 millones de unidades vendidas.

El videojuego de mundo abierto protagonizado por Atsu también fue del agrado de la crítica profesional y los fanáticos. Actualmente posee una puntuación promedio de 86 en Metacritic del lado de la prensa especializada y 8.0 por parte del público general.

La nueva expansión Echoes of Sekigahara, que agregó contenido adicional, también cumplió con las expectativas y recibió muy buenas calificaciones por parte de los jugadores. Una vez más, este caso demuestra que ni siquiera el éxito garantiza la seguridad de los estudios AAA ni la de sus empleados.

Pese a las polémicas y críticas negativas de algunos jugadores, Ghost of Yotei fue un éxito comercial para Sony

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