Microsoft sigue cambiando su modelo de negocio para adecuarlo a las necesidades de la IA, el joven y pujante sector tecnológico donde ya tienen cierta ventaja. Sin embargo, esto se traduce en despidos, cierres de estudios y áreas, cancelaciones y también programas para invitar a los trabajadores a retirarse.

Hoy, la compañía con valor de 3.89 millones de millones, una de las más grandes del mundo, puso sobre la mesa un plan de retiro voluntario para sus empleados en busca de reducir costos en distintas áreas mientras aumenta sus inversiones en los negocios más rentables.

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Microsoft ofrece retiro voluntario a más de 60 mil trabajadores

De acuerdo con un reporte de CNBC, Microsoft continúa con sus planes para recortar personal en pleno ascenso de la IA, pero esta vez no se trata de los polémicos despidos, sino de un proceso más amigable: un programa de retiro voluntario.

De acuerdo con la información, la empresa anunció el regreso de su oferta de retiro voluntario, la cual aplicó hace 6 meses solo en Estados Unidos, pero en esta ocasión abarca a más de 60 mil empleados, 27% de la plantilla total de la compañía que es de 223 mil trabajadores.

Esta oferta aplica para empleados de EUA, Canadá, Reino Unido e India, aunque se trata de una invitación para que los trabajadores se retiren voluntariamente y tienen la opción de no hacerlo.

Al respecto, Microsoft ofrece una indemnización basada en la antigüedad de cada trabajador, por lo que no hay ningún rastro de algún esquema de pago universal.

Aquellos trabajadores que acepten la oferta deben manifestarlo a la compañía a inicios de diciembre y su último día de trabajo será el 31 de ese mismo mes.

Satya Nadella, director general de Microsoft

¿Qué áreas se verán afectadas por el retiro voluntario?

Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Microsoft, reveló lo siguiente respecto a este programa en un comunicado interno:

“La Oferta de Salida Voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque hacia el cambio: crear mayor flexibilidad y, cuando sea posible, más formas para que los empleados puedan moldear su próximo capítulo. Esto se basa en lo que aprendimos a principios de este año a través del Programa de Jubilación Voluntaria”.

De acuerdo con información de Sandeep Manudhane en X, las áreas de Microsoft donde se aplica el retiro voluntario son:

Copilot

Divisiones de IA

Windows

XBOX

Finanzas

Recursos Humanos

Cabe recordar que, en julio pasado, XBOX aplicó un agresivo recorte de personal que dejó sin trabajo a miles de empleados y resultó en el cierre de estudios, la venta de algunos de ellos y la cancelación de videojuegos.

Reportes señalan que el próximo mes, Asha Sharma aplicará otra ronda de despidos y una más tendrá lugar en enero.

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