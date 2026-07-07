La temporada de anime de verano de 2026 apenas comenzó, y ya existe una producción que está dando mucho de qué hablar. Entre debuts de comedia, acción y fantasía, una serie logró destacar por ofrecer una historia mucho más cruda y emocional de lo habitual.

Se trata de Jaadugar: A Witch in Mongolia, una adaptación del manga homónimo que llegó a Crunchyroll de la mano de Science SARU, el estudio responsable de éxitos recientes como Dandadan. Gracias a sus primeros episodios, muchos aficionados ya la consideran una de las grandes candidatas al premio de Anime del Año.

Un drama histórico que cambia de tono por completo

Lejos de las historias tradicionales de magia que sugiere su título, Jaadugar: A Witch in Mongolia es un seinen histórico ambientado en el siglo XIII, durante la expansión del imperio mongol bajo el mando de Gengis Kan.

La protagonista es Sitara, una joven que pierde a su madre y termina con una familia noble en la ciudad de Tus, que la compra. Con el paso del tiempo hace de ese lugar su nuevo hogar, gracias al cariño de Fatima y el resto de los habitantes de la casa, quienes la educan y enseñan distintas disciplinas.

Su vida cambia nuevamente de forma radical cuando el ejército mongol invade la ciudad. La guerra provoca la muerte de las personas más importantes para Sitara, y termina como prisionera en uno de los campamentos enemigos.

Sin habilidades para el combate, la protagonista decide iniciar un camino de venganza en el que combina su inteligencia, conocimientos y talento para el espionaje.

Science SARU vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores estudios

El estreno incluyó 2 episodios en Crunchyroll, suficientes para mostrar el enorme contraste que define a la serie. Durante sus primeros minutos, el anime presenta un mundo colorido y lleno de esperanza, con una animación fluida y personajes muy expresivos.

Conforme avanza la historia, el ambiente cambia drásticamente y la tragedia se convierte en el eje central del relato. Ese contraste entre una apariencia cálida y una narrativa devastadora es uno de los aspectos más elogiados por los espectadores.

Muchos comparan esta propuesta con Takopi’s Original Sin, uno de los animes más impactantes de 2025, debido a la manera en que ambas obras utilizan una estética amable para contar historias profundamente dolorosas y significativas.

Con una premisa fuera de lo común, una excelente producción y un enfoque histórico poco explorado en el anime moderno, Jaadugar: A Witch in Mongolia ya se perfila como una de las grandes sorpresas de 2026. Si mantiene el nivel mostrado en su estreno, podría convertirse en uno de los mejores animes del año.

¿Qué te pareció el estreno de Jaadugar: A Witch in Mongolia? ¿Crees que será uno de los mejores animes de 2026?

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