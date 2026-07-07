Las filtraciones sobre Pokémon Winds & Waves no dejan de aparecer y ahora una de las más recientes ya está dando de qué hablar entre los seguidores de la franquicia. Más allá de revelar posibles evoluciones de los Pokémon iniciales, el rumor apunta a una combinación de tipos que jamás se ha visto en la saga y que, de ser real, podría convertirse en una de las más poderosas de toda la serie.

Como ocurre con cualquier información no oficial, es importante tomar estos datos con cautela. Sin embargo, la supuesta filtración ya provocó un intenso debate sobre el impacto que tendría este Pokémon en el competitivo.

Pombon evolucionaría a un inédito tipo Fuego/Hada

De acuerdo con la filtración, Pombon, el inicial de tipo Fuego de Pokémon Winds & Waves, evolucionará en su forma final a un Pokémon de tipo Fuego/Hada. Esta sería la primera vez que Game Freak utiliza esta combinación desde que el tipo Hada debutó en Pokémon X y Pokémon Y en 2013.

El dato ha llamado especialmente la atención porque Game Freak rara vez introduce nuevas combinaciones inéditas para los iniciales. Además, el tipo Hada sigue siendo el más reciente incorporado a la franquicia, ya que antes de él los últimos tipos añadidos fueron Acero y Siniestro durante la segunda generación, lanzada en 1999.

Si la información resulta cierta, Pombon marcaría un nuevo precedente dentro de la serie.

¿Por qué el tipo Fuego/Hada sería tan fuerte?

Buena parte de la comunidad considera que Acero es el mejor tipo de Pokémon gracias a su enorme cantidad de resistencias. Muy cerca aparece Hada, uno de los más dominantes desde su llegada por sus ventajas frente a Dragón, Lucha y Siniestro.

La combinación con Fuego solucionaría uno de los mayores problemas ofensivos del tipo Hada: enfrentarse a Pokémon de tipo Acero, ya que Fuego es especialmente eficaz contra ellos. Además, conservaría la inmunidad frente a los ataques de tipo Dragón, ofreciendo un equilibrio muy atractivo entre ataque y defensa.

Por supuesto, el verdadero rendimiento dependerá de sus estadísticas, habilidades y movimientos disponibles. No sería la primera vez que un Pokémon inicial termina siendo protagonista gracias a una excelente combinación de atributos.

Todo sigue siendo un rumor

A pesar del entusiasmo, todavía no existe confirmación oficial por parte de Nintendo o Game Freak. Incluso si la evolución filtrada termina siendo real, el estudio podría equilibrar sus estadísticas para evitar que domine los combates competitivos.

La misma filtración también asegura que los otros iniciales evolucionarán a las combinaciones Planta/Tierra y Agua/Psíquico. Aunque esta última también podría resultar bastante sólida, muchos jugadores creen que el supuesto Fuego/Hada tendría el potencial para convertirse en una de las opciones favoritas desde el lanzamiento.

Habrá que esperar a que Game Freak revele más información para descubrir si esta filtración termina haciéndose realidad o si simplemente se trata de una especulación más alrededor de Pokémon Winds & Waves.

¿Qué opinas de esta supuesta combinación de tipos? ¿Crees que un Pokémon Fuego/Hada sería demasiado poderoso? Cuéntanos en los comentarios.

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