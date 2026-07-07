Nada emociona tanto a los fans de Dragon Ball como ver las nuevas transformaciones de sus personajes favoritos y en el caso de aquellos que siguen a Goku hay buenas noticias.

Dragon Ball Xenoverse 2 se acerca a su final con la conclusión de la Saga del Futuro que mañana recibirá su último capítulo.

Ya que se trata de una ocasión especial, hay una sorpresa para los jugadores pues se reveló la nueva transformación de Goku que luce más poderoso que nunca tras aprender a controlar la energía oscura.

Dragon Ball: revelan la nueva transformación de Goku y luce más poderoso que nunca

A unas horas del lanzamiento del capítulo final de la Saga del Futuro en Dragon Ball Xenoverse 2 se reveló la nueva transformación de Goku.

Se trata de Goku Ultra Supervillano Sofocado, transformación que estará disponible en el DLC y que podrán usar los usuarios a partir de mañana.

En cuanto a diseño, el personaje principal de Dragon Ball luce impresionante con destellos en azul y su brazo izquierdo cubierto por energía oscura.

No está de más decir que en esta versión, los poderes y habilidades de Goku mejoran notablemente y se convierte en un peleador del más alto nivel.

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One last warrior remains.



Goku (Ultra Supervillain, Quelled) enters the battle.



Tomorrow, the story reaches its final chapter.#DBXV2 pic.twitter.com/ebrN97haU8 — Dragon Ball Games (@dragonballgames) July 7, 2026

¿Cuál es el origen de la nueva transformación de Goku? ¿Es canon?

La transformación Goku Ultra Supervillano Sofocado es exclusiva de Dragon Ball Xenoverse 2 y la Saga del Futuro, por lo que se considera canon dentro del universo de la franquicia.

Su origen parte de la energía oscura y corrupta del villano Fu, quien es capaz de convertir a los héroes en villanos gracias a su poder.

Sin embargo, en el caso de Goku, logró dominar la energía de Fu para usarla a su favor por lo que se vuelve un personaje más fuerte que combina el poder del Ultra Instinto con la fuerza del Ultra Supervillano.

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