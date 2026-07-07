Si algo quedó muy claro en los últimos años, es que cualquier persona, independientemente de su profesión o edad, puede disfrutar un buen videojuego. Con esto en mente no resulta extraño que Erling Haaland, una de las grandes estrellas en la actualidad del futbol profesional, sea un gran admirador de XBOX.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 ya nos permitió ver enfrentamientos realmente épicos, y lo mejor aún está por venir. Si bien nuestro querido México quedó fuera de la contienda, los entusiastas del balompié aún podrán disfrutar partidos muy esperados.

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Erling Haaland revela sus videojuegos favoritos de XBOX

Noruega obtuvo su pase a los cuartos de final y se enfrentará contra Inglaterra, que dejó fuera a México de la competencia. Los fans de nuestro país ahora tienen otro motivo para apoyar a Noruega, pues uno de sus mejores jugadores es un gamer de corazón.

Creemos que la mayoría estará de acuerdo en que Erling Haaland es una de las grandes figuras de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. El deportista profesional de apenas 25 años ya se hizo notar gracias a sus participaciones destacables en las primeras fases del torneo.

Sin ir muy atrás, la estrella del Manchester City anotó los 2 goles que consolidaron la victoria de Noruega en contra de Brasil el pasado 5 de julio de 2026. Ahora, la agrupación europea se prepara para enfrentar a uno de los rivales más fuertes de la competencia: Inglaterra.

Antes del partido, es probable que Erling Haaland libere un poco de estrés con uno de sus pasatiempos preferidos: el gaming. Recientemente se viralizó un video en el que el futbolista muestra su colección de videojuegos, y destaca su notable afición por XBOX. De hecho, tiene un refrigerador con la forma del Series X.

Erling Haaland es un gran admirador de los videojuegos y, en particular, XBOX

Incluso el futbolista de Noruega expresó abiertamente su deseo de convertirse en embajador oficial de la marca y que Microsoft lo patrocine. Ciertamente, es ese tipo de colaboraciones a las que debería estar atenta la administración de Asha Sharma, pues tienen el potencial de llegar a un público muy amplio y variado.

Erling Haaland had revealed that when he's not training for the FIFA World Cup or playing football, one of his favorite things to do is play video games like GTA, MW2 and Minecraft



"Modern Warfare 2 is top 3 ever games.. GTA I cant wait for the new one" pic.twitter.com/v01TsKh5tD — yoxic (@yoxics) July 4, 2026

¿Cuáles son los videojuegos favoritos del futbolista Erling Haaland?

Cuando no disputa la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 u otros juegos importantes en su club, el profesional del balompié pasa su tiempo libre con alguno de sus videojuegos favoritos. El deportista es un gran admirador de Grand Theft Auto V, e incluso en el video vemos brevemente su colección de autos de GTA Online.

Curiosamente, el jugador apenas tenía 13 años cuando GTA V vio la luz del día en 2013.

De igual forma, uno de los videojuegos preferidos de Erling Haaland es, nada más y nada menos que, Call of Duty: Modern Warfare 2, la versión original que debutó en 2009. Muchos fanáticos estarán de acuerdo en que, a pesar de sus problemas, es una de las mejores entregas de la franquicia de Activision.

El futbolista también juega Minecraft, y tampoco sorprende que sea un gran fanático de la franquicia EA Sports FC de Electronic Arts. Recordemos que él fue la estrella de la portada de la entrega que debutó en 2023, aunque en el video vemos que también tiene en su librería el título que se lanzó el año pasado.

Erling Haaland se une a la cada vez más extensa lista de futbolista profesionales que son grandes admiradores de los videojuegos. Otro que vale la pena destacar que Neymar Júnior, quien se enfrentó a Noruega junto a la selección de Brasil en el Mundial 2026.

Erling Haaland es un jugador habitual de EA Sports FC, el simulador de futbol de Electronic Arts

Tristemente, la exestrella del Club Barcelona perdió ante la agrupación europea y Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo. Miles de personas invadieron la cuenta del futbolista en Steam y empezaron a spamear la bandera de Noruega como burla, aunque los fanáticos del jugador también publicaron mensajes de apoyo.

Pero dinos, ¿sabías que Erling Haaland era un gran fan de los videojuegos y de Microsoft? Déjanos leerte en los comentarios.

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