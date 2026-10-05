Desde hace algunos años, el creativo American McGee se alejó del mundo de los videojuegos para poner todo su esfuerzo en Plushie Dreadfuls, su propia marca de peluches. En esta línea de muñecos, McGee ha vertido sus ideas y los ha convertido en muñecos siniestros que al mismo tiempo transmiten ternura.

Esta franquicia tiene muy entusiasmado a su creador y ha considerado regresar a la creación de videojuegos con sus propias criaturas. Se sabe que este proyecto está en planeación, pero no ha tenido actualizaciones recientes. Durante este tiempo, McGee se ha mantenido al margen de los videojuegos, pero Epic Games hizo algo que no pudo ignorar.

El escándalo surgió en redes sociales, en donde el creador de Alice: Madness Returns asegura que Rowena Rabbit, un curioso conejo que se oferta como compañero en Fortnite, es muy similar a uno de los peluches de Plushie Dreadfuls, lo que sugiere un posible plagio.

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American McGee mostró pruebas que respaldan su acusación

La controversia surgió después de que McGee compartiera en redes sociales una comparación entre Rowena Rabbit y uno de los conejos de Plushie Dreadfuls. El creador considera que las semejanzas entre ambos diseños son demasiado grandes como para pasarlas por alto.

Además de su parecido con el peluche, como las puntadas en su cuerpo, el corazón en su pecho, los retazos multicolor en su cuerpo y los ojos de botón, también hay más detalles que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el vestido es muy similar al traje principal de la protagonista de Alice: Madness Returns, además de portar un cuchillo de cocina similar a la Espada Vorpal de dicho juego.

McGee menciona en su publicación de X que recibió muchos mensajes en cuanto Rowena Rabbit llegó a la tienda de Fortnite. Y tras analizar el diseño, indica que su mayor sospecha es que puedes personalizar al compañero, pero curiosamente no se puede elegir el color rojo.

El autor utilizó su publicación para llamar la atención sobre estas similitudes y plantear públicamente la acusación de que el personaje de Fortnite sería una copia de uno de sus peluches. Al final de su comunicado, cuestiona las razones por las que Epic Games no tuvo un acercamiento directo para trabajar juntos.

Apparently you can customize the rabbit, but not make it red. Would that have been a little too on the nose? Or just on the entire face? 🐰



Woke up to tons of people messaging me about it.



Why don't we just work together? Crazy. https://t.co/QWapwxI2S6 pic.twitter.com/GlNIFgSuWl — 🔪 American McGee 🖤 (@americanmcgee) October 1, 2026

Por ahora, la polémica se mantiene únicamente en redes sociales, ya que American McGee no ha mostrado interés en tener acciones legales en contra de Epic Games. Sin embargo, aprovechó para mostrar el documento donde se certifica el registro de derechos de autor de su peluche llamado Love Rabbit.

Por otro lado, no hay información que confirme que Epic Games haya utilizado un diseño de Plushie Dreadfuls sin autorización, ni que McGee haya anunciado acciones legales contra la compañía.

Actualmente, Rowena Rabbit sigue disponible en la tienda de Fortnite, pero en los próximos días podría sufrir algunos cambios o desaparecer de la tienda si esta acusación termina por llegar a los tribunales y se comprueba que el compañero está basado en el personaje de Plushie Dreadfuls.

¿Qué te parece esta controversia? ¿Crees que American McGee está en lo correcto? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre temas relacionados con Fortnite, puedes visitar esta página.

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