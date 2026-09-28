La llegada de Sonic a Fortnite parecía una colaboración inevitable. Los fans llevaban años pidiendo que el famoso erizo de SEGA apareciera en el battle royale, pero hacer realidad esa petición tomó mucho más trabajo del esperado.

De acuerdo con declaraciones de SEGA, el proyecto no se preparó en cuestión de meses. La compañía trabajó durante años junto con Epic Games para asegurarse de que Sonic pudiera integrarse correctamente al universo del juego.

SEGA no quería simplemente poner a Sonic en Fortnite

Kawasaki, integrante del equipo encargado de la colaboración, explicó que el Capítulo 7, Temporada 4 de Fortnite fue planteado como una especie de carta de amor a la cultura de los videojuegos. Además de Sonic, incluye personajes de otras grandes franquicias, como Mega Man.

Eso hizo que SEGA sintiera una responsabilidad todavía mayor. La compañía sabía que estaba prestando uno de sus personajes más importantes y quería entregar una versión que estuviera a la altura de las expectativas.

Por esa razón, el trabajo no se realizó pensando solamente en meses. Según Kawasaki, las colaboraciones de este tipo se prepararon “a escala anual”.

El físico de Sonic provocó discusiones

Uno de los principales problemas estuvo en algo que podría parecer un detalle menor: las proporciones del cuerpo de Sonic.

Utsumi explicó que dentro de SEGA hubo una discusión sobre si simplemente debían tomar a Sonic y colocarlo en Fortnite tal como estaba. La compañía consideró que eso no era suficiente.

El objetivo era encontrar un equilibrio entre las características del erizo y el estilo visual del battle royale. SEGA quería evitar decepcionar tanto a los jugadores de Fortnite como a los seguidores de Sonic. Aún así, el trabajo no terminó con el aspecto del personaje.

También crearon una historia para explicar su presencia

Utsumi reveló que el equipo incluso pensó en por qué Sonic existe dentro del mundo de Fortnite y preparó una historia que pudiera resultar convincente para los jugadores.

Ese trabajo terminó convertido en un cómic que explica parte de su presencia en este universo. Así, la colaboración no consistió únicamente en diseñar un modelo y colocarlo dentro del juego.

Ahora, después de años de preparación, Sonic finalmente llegó a Fortnite, y ahora sabemos que SEGA se tomó muy en serio cada detalle de su aparición.

¿Esperabas que la colaboración hubiera requerido tantos años de preparación? ¿Qué otro personaje de SEGA te gustaría ver en Fortnite? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente