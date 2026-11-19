LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 debutó con censura en algunos países, lo que ha generado insatisfacción entre los jugadores debido a la ausencia de desnudez completa de los protagonistas

Todo indica que Rockstar modificó el juego para cumplir normativas locales, lo que ha derivado en la censura de la desnudez y una reducción en los niveles de violencia

Los jugadores cuestionan la necesidad de dicha censura, dado que el título está clasificado para adultos, especialmente en contextos culturales donde la desnudez es más aceptada

Grand Theft Auto VI (GTA 6) acaba de debutar y millones de jugadores ya lo están disfrutando; sin embargo, no todos están contentos. Lo que pasa es que el título de Rockstar Games debutó con censura en algunos países, lo que ha impedido a muchos fans disfrutar la experiencia tal como fue pensada por el prestigioso estudio.

En las redes sociales ya se pueden leer algunas quejas por parte de la comunidad que ha tenido que lidiar con la censura en el estreno de GTA 6. En concreto, el juego para PS5 y XBOX Series X|S tiene cambios en algunos países para evitar los desnudos totales de Lucía Caminos y Jason Duval, los protagonistas de la nueva entrega. Además, los jugadores reportan que también hubo ajustes en los niveles de violencia.

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GTA 6 debutó con censura en algunos países para evitar los desnudos

Gracias a múltiples filtraciones, supimos que había desnudos parciales y totales en GTA 6 antes de su estreno oficial. En algunas escenas de su campaña, los protagonistas aparecen sin ropa, lo que ha llamado la atención de muchos jugadores. No obstante, esta característica no está presente en todas las versiones del juego de mundo abierto.

Los jugadores de algunos países ya temían que GTA 6 debutara con censura, pues el archivo del juego pesaba menos en sus regiones. Su pesadilla se hizo realidad, pues los fanáticos de Japón confirmaron que el título tiene censura y que no hay desnudos totales. Esto significa que Rockstar hizo algunas modificaciones para poder distribuirlo sin problemas en el país asiático.

Los jugadores japoneses están molestos ya que las escenas que contienen desnudos de los protagonistas están censuradas en su versión de GTA 6. Se percataron de ello gracias a una escena donde Jason se baña y aparece sin ropa en la versión internacional del juego. Sin embargo, en la versión japonesa aparece con un bañador. La prenda es pequeña, pero aún así evita cualquier tipo de desnudo total.

Los jugadores están molestos ya que el juego recibió la clasificación CERO Z, es decir, que sólo está dirigido a mayores de 18 años. Por ello, muchos creen que no tiene sentido censurarlo si de antemano se conoce el tipo de contenido que habrá y a quién está dirigido.

“Si se toman la molestia de darle una clasificación CERO Z para mayores de 18 años, ¿qué sentido tiene censurar el contenido? No lo entiendo”, afirmó un fan en las redes sociales.

Otros jugadores consideran que es exagerado censurar los desnudos cuando la cultura japonesa los ha normalizado en algunos espacios públicos y en otro tipo de entretenimiento.

“¿No es extraño que en un país donde la gente va completamente desnuda a los baños públicos y a las aguas termales, obliguen a la gente a usar trajes de baño para ducharse?”, agregó otro jugador.

Jugadores japoneses están molestos con la censura en GTA 6

El nivel de violencia de GTA 6 también fue censurado

La falta de desnudos no es la única queja de los jugadores japoneses. También descubrieron que los niveles de violencia están censurados en su versión de GTA 6. A nivel internacional, el juego tiene 3 ajustes personalizados para cambiar la cantidad de sangre que se muestra en pantalla.

Sin embargo, dicha opción sólo tiene una configuración por defecto en la versión japonesa, en la que se muestra la menor cantidad de sangre posible en los tiroteos.

“Podrían simplemente usar controles parentales y cosas por el estilo para restringir el contenido que es perjudicial para los niños, pero en cambio, a los adultos decentes se les impone contenido que ha sido diluido hasta el punto de ser prácticamente inofensivo”, afirmó un fan molesto.

Antes de su debut, los avances de GTA 6 también sufrieron censura en Bilibili, plataforma de videos sumamente popular en China. Para ser exactos, se censuraron imágenes donde se mostraban clubes nocturnos y algunas playas, debido a la presencia de personajes con poca ropa.

GTA 6 fue censurado en diversos países asiáticos, incluso antes de su estreno

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