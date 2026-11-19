LO QUE DEBES SABER

Tim Burchett, congresista republicano, critica Grand Theft Auto 6 por, supuestamente, normalizar la violencia e influir negativamente en el comportamiento de los niños

El político acusa a los padres de ser irresponsables por permitir que sus hijos jueguen a GTA 6

El debate sobre el impacto de los videojuegos en los jóvenes continúa

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está disponible, y los primeros datos de analistas lo ponen como uno de los mayores éxitos de los últimos años. Es fácil asumir que una enorme cantidad de fans que ya lo jugaron o planean hacerlo, realmente no cumplen con los requisitos mínimos de edad. Ante ese escenario, un político se lanzó en contra del juego de acción.

El congresista en cuestión sugirió que la obra maestra de Rockstar Games puede influir negativamente en el comportamiento de los más jóvenes, y señaló que normaliza la violencia. Sus críticas también apuntaron a los “malos padres” que permiten a sus hijos jugar el título de mundo abierto.

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Grand Theft Auto 6 es un “tutorial sobre cometer delitos”, afirma congresista

El protagonista de esta historia es Tim Burchett, un congresista de Estados Unidos que pertenece al Partido Republicano. Durante una entrevista reciente con TMZ, se le preguntó qué opina sobre el lanzamiento de GTA 6, uno de los videojuegos más esperados de toda la historia.

Naturalmente, el político de derecha se mostró en contra del título de Take-Two Interactive. Durante la charla, afirmó sin argumentos ni pruebas que el contenido presente en el sandbox puede conducir a la violencia en el mundo real, especialmente entre los niños y adolescentes.

Tim Burchett aseguró que Grand Theft Auto 6 es un “tutorial sobre cómo cometer delitos” en la vida real, y aseguró que el juego también “insensibiliza a los niños” ante la violencia. El congresista estadounidense aseguró que se realizaron múltiples estudios que prueban su punto, aunque en ningún momento citó alguno.

La realidad es que numerosas investigaciones que se realizaron en las últimas décadas demuestran que, de hecho, los videojuegos no causan conductas violentas en los jóvenes ni influyen negativamente en su comportamiento. Así pues, se desconoce cuáles son los “estudios” a los que se refiere el político de Estados Unidos.

Tim Burchett fue más allá de simplemente criticar a GTA 6, pues también arremetió contra las familias. “Los padres deben empezar a educar a sus hijos”, aseguró.

Cuando se le preguntó si alguien es un “mal padre” por permitir que sus hijos jueguen al título protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval, el congresista fue breve pero contundente: “creo que sí”. Si bien claramente está en contra del sandbox, asegura que hay poco que hacer para evitar que los niños y adolescentes jueguen a este juego.

En esa línea, el político lamenta que el congreso de su país esté tan poco interesado por legislar cuestiones sobre “la moralidad” y el acceso a ese tipo de contenidos. Así pues, parece que el gobierno estadounidense no tiene entre planes aplicar prohibiciones para impedir la venta del juego.

El congresista estadoundense Tim Burchett criticó a los padres que permitirán que sus hijos jueguen Grand Theft Auto 6

GTA 6 reactiva el debate sobre la violencia en los videojuegos

Ese tipo de comentarios están lejos de ser una completa extrañeza, pues hubo una época en la que los gobernantes y políticos arremetían constantemente en contra de los videojuegos por, supuestamente, influir negativamente en el desarrollo de los más jóvenes del hogar.

Es imposible ignorar el caso de Jack Thompson, quien lideró una de las campañas en contra de los videojuegos violentos más grandes en Estados Unidos. El abogado fue particularmente duro en contra de la serie GTA de Rockstar Games.

Ese tipo de polémicas disminuyeron en años recientes, a medida que surgían más y más estudias que desmentían la idea de que la violencia en los videojuegos se reflejaba en la vida real; sin embargo, uno de los últimos casos más controversiales tuvo lugar en 2019, cuando Donald Trump culpó al gaming por los atentados en espacios escolares.

Más recientemente, Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador del Reino Unido, afirmó que la conversación en torno a Grand Theft Auto 6 debería enfocarse más en regular el tiempo que pasan los jóvenes enfrente de la pantalla en lugar de simplemente condenar el contenido del juego en sí.

El nuevo GTA despierta otra vez la polémica sobre la violencia en los videojuegos

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Tim Burchett? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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