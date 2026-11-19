LO QUE DEBES SABER:

Ryan Cohen, CEO de GameStop, criticó el lanzamiento de GTA 6 en formato digital, pues considera que la venta de códigos de descarga perjudica a los consumidores y al mercado de los videojuegos

La ausencia de una edición física de GTA 6 afecta a los coleccionistas y al mercado de segunda mano, y supone un desafío para el modelo de negocio de minoristas como GameStop

Los analistas prevén que GTA 6 se convierta en uno de los videojuegos de mayor éxito comercial, lo que refuerza el giro de la industria hacia el abandono de los soportes físicos

Analistas predicen que Grand Theft Auto VI (GTA 6) será uno de los productos de entretenimiento más vendidos de la historia. Esto a pesar de la polémica que generó su lanzamiento en formato digital. Rockstar Games y Take-Two Interactive distribuyeron su nuevo título en las tiendas minoristas, pero las cajas sólo incluyen un código de descarga.

Al igual que muchos jugadores y coleccionistas, Ryan Cohen, gerente ejecutivo de GameStop, está molesto por la decisión que tomaron las compañías y por la falta de una verdadera edición física de GTA 6. En una entrevista reciente, el directivo lanzó una indirecta contra Rockstar Games y Take-Two Interactive para demostrar su inconformidad con el estreno digital de GTA 6.

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Gerente ejecutivo de GameStop critica el lanzamiento en formato digital de GTA 6

La falta de una edición física de GTA 6 con disco decepcionó a muchos fanáticos de la franquicia, pues creen que la decisión de Rockstar afectará a nivel general el coleccionismo, la reventa de videojuegos y el negocio de algunas cadenas minoristas. Esto debido a que muchos jugadores no le ven sentido a adquirir una caja que sólo incluye un código de descarga y un póster, por lo que optaron directamente por hacer la descarga digital del juego directamente en sus consolas.

De hecho, algunas tiendas minoristas protestaron y se negaron a vender GTA 6. VGP Video Games Plus, tienda de videojuegos con sede en Canadá, aseguró que sólo distribuirá el juego de Rockstar hasta que exista una verdadera edición física con disco.

Recientemente, el gerente ejecutivo de GameStop también criticó el lanzamiento digital de GTA 6, aunque de forma indirecta. Durante una charla con Bloomberg, Cohen demostró su inconformidad con los lanzamientos únicamente digitales de nuevos videojuegos.

Sin mencionar directamente a GTA 6, el directivo afirmó que los jugadores deben tener el derecho a vender, cambiar y prestar sus títulos, algo que no es posible si las compañías venden códigos en cajas. Desde su perspectiva, este tipo de lanzamientos sólo perjudica a los fans y, por supuesto, también al negocio de tiendas como GameStop.

“Cuando compras un juego, deberías poder venderlo, intercambiarlo o prestárselo a un amigo. Sin duda, la decisión de pasarse completamente al formato digital ha perjudicado a los consumidores, y también a GameStop”, afirmó Cohen.

De acuerdo con analistas, GTA 6 vendió millones de copias en su periodo de preventas y estiman que romperá los récords de anteriores entregas de la saga. Sin embargo, minoristas como GameStop están inconformes con el hecho de que Rockstar no ofrezca una edición física en disco, pues muchos jugadores prefirieron hacer la descarga digital de GTA 6 desde sus consolas.

El jefe de GameStop está inconforme con el lanzamiento digital de GTA 6

El formato físico tiene los días contados

La realidad es que el lanzamiento digital de GTA 6 es sólo el inicio de la desaparición definitiva del formato físico. PlayStation tiene planeado abandonar la producción de juegos en disco a inicios de 2028. Sabemos que las tiendas seguirán distribuyendo juegos para PS5 y el futuro PS6, pero serán lanzamientos como GTA 6, es decir, códigos en caja.

Sony explicó que la mayoría de las ventas registradas en PlayStation son en formato digital, así que seguirán las tendencias de consumo de sus jugadores y dejarán de lado los lanzamientos físicos. La compañía aseguró que la “preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos”, así que no dará marcha atrás a sus planes.

Sin duda, el enorme éxito en ventas de GTA 6 será otro clavo en el ataúd del formato físico. Rockstar no ha reportado el desempeño comercial del título, pero diversos analistas coinciden en que la nueva entrega será uno de los videojuegos más vendidos de la historia.

El formato físico tiene los días contados y el éxito de GTA 6 ayudará a enterrarlo

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