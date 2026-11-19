LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games por fin lanzó Grand Theft Auto VI en PS5 y XBOX Series X|S, poniendo fin a una espera de 13 años

Para celebrar el lanzamiento, el estudio ofrece varios regalos digitales: un mapa detallado de Leonida y un póster digital

Tanto el mapa como el póster están disponibles en alta resolución, así que se pueden imprimir o utilizar como fondos de pantalla

El día más esperado por millones de jugadores por fin llegó: Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está oficialmente disponible en PS5 y XBOX Series X|S. Rockstar Games quiere agradecer a los fans que esperaron pacientemente durante 13 años para disfrutar su nuevo título, así que los está consintiendo con 2 fabulosos regalos.

El estudio cumplió con su palabra, pues ofrece gratis varias recompensas para los jugadores que ya están listos y planean disfrutar GTA 6 todo el día. Son coleccionables que cualquier fanático de la saga puede conseguir gratis de una forma muy sencilla. A continuación, te decimos de qué se trata y cómo descargarlos.

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GTA 6 ya está disponible y Rockstar lo celebra con atractivos regalos

La emoción por GTA 6 está a todo lo que da, pues los jugadores de consola por fin pueden explorar Leonida y conocer la intensa historia protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval. Rockstar quiere que los fanáticos de la saga demuestren su pasión por la nueva entrega, así que preparó 2 regalos muy especiales.

En caso de que no lo recuerdes, la compañía anunció que el día de lanzamiento de GTA 6 ofrecería algunas recompensas digitales a todos sus jugadores. Pues bien, los regalos por fin están disponibles y cualquier fan puede obtenerlos gratis en cuestión de minutos.

El primer obsequio es una versión digital del mapa de Leonida. GTA 6 tiene uno de los mundos abiertos más impresionantes y extensos de los videojuegos, así que tener un mapa a la mano siempre es una buena idea. Gracias a este fabuloso regalo, podemos ver con precisión las diversas zonas de Leonida, como Vice City y condados como Mariana, Vice-Dale, Kelly y Leonard.

El mapa también muestra el sistema de carreteras de Leonida y algunas de las islas que se pueden explorar en la campaña de GTA 6. Usualmente, los mapas de GTA vienen incluidos en la versión física de los juegos; sin embargo, Rockstar ahora decidió ofrecerlo como una recompensa digital.

La versión “física” del juego incluye solamente un póster con su arte principal, que muestra el logo de GTA 6 y algunos de sus protagonistas. Rockstar también está obsequiando una versión digital del póster, que luce exactamente igual que su contraparte física.

Vale la pena recordar que los jugadores que descargaron el título desde la PS Store o la tienda de XBOX podrán adquirir una versión física del póster en la tienda de Rockstar. El coleccionable se venderá por sólo $0.99 USD.

Rockstar está regalando el mapa y un póster de de GTA 6 en formato digital

¿Cómo conseguir gratis el mapa y el póster de GTA 6?

Rockstar ofrece archivos digitales de alta calidad, pues la idea es que los fanáticos de GTA 6 pueden imprimir el mapa y el póster para presumirlos en sus cuartos. Para obtenerlos gratis, basta con visitar el sitio oficial del juego e ir a la sección Media.

Ahí se pueden descargar sin costo 2 versiones diferentes del mapa y del póster. La única diferencia es que una se trata de la versión imprimible, ya lista con las dimensiones y la calidad necesarias para que luzca bien en un marco.

Las imágenes también se pueden usar como fondos de pantalla, ya sea en una computadora o en un dispositivo móvil. Ambas están disponibles en alta resolución para adaptarse a prácticamente cualquier pantalla.

El póster digital de GTA 6 también está disponible gratis

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