LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 se inspira en películas clásicas de temática criminal

Entre sus influencias se encuentran Bonnie and Clyde , Pulp Fiction , Thelma & Louise y The Getaway

La narrativa de GTA 6 explora la dinámica entre Lucía Caminos y Jason Duval, estableciendo paralelismos con infames dúos cinematográficos

Los juegos de Grand Theft Auto siempre han tenido una fuerte inspiración cinematográfica. Rockstar Games se ha basado en importantes obras del cine criminal para narrar historias impactantes que pasaron a la historia por su calidad y sus giros inesperados. Por supuesto, GTA 6 no es una excepción, pues la aventura de Lucía Caminos y Jason Duval también se inspira en populares cintas clásicas.

En una entrevista reciente, Rupert Humphries, vicepresidente senior de narrativa en Rockstar Games, habló precisamente de las películas que inspiraron la historia de los protagonistas de GTA 6. Confirmó que analizaron con cuidado las cintas más populares sobre parejas criminales para dar vida a la dupla de Lucía y Jason.

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Estas películas inspiraron la historia de Lucía y Jason en GTA 6

Mucho antes de su estreno, supimos que GTA 6 iba a ser protagonizado por una pareja criminal. De hecho, las primeras filtraciones del juego mencionaron una historia inspirada en Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Barrow, una conocida pareja de delincuentes de Estados Unidos y cuya historia ha servido de base para múltiples series y películas.

En una charla con Game Informer, Rupert Humphries reveló que precisamente una de las películas que inspiró la historia de GTA 6 fue Bonnie and Clyde, cinta de 1967 dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. Como es evidente, la pareja sirvió como modelo de Lucía y Jason.

El creativo de Rockstar explicó que películas como True Romance y Thelma and Louise también fueron importantes para construir la interacción entre los protagonistas de GTA 6. Asimismo, parejas del cine, como Riggs y Murtaugh, Butch y Sundance, así como Mike Lowry y Marcus Burnett, fueron modelos a seguir.

Otras películas clásicas que fueron fundamentales al momento de diseñar a los personajes son Pulp Fiction y Natural Born Killers. Humphries explicó que la dinámica de pareja es importante en ambas cintas y que pensaron constantemente en ellas para definir cómo sería la relación entre Lucía y Jason.

“En cuanto a tener un juego donde los personajes puedan cambiar según cómo juegues y si realmente te involucras y disfrutas de la ola de crímenes, pensamos en cómo Pulp Fiction y Natural Born Killers comienzan con una pareja en un restaurante sacando armas, pero luego en lo diferentes que son esas parejas y en lo diferentes que se desarrollan esos escenarios”, explicó el creativo.

En el caso concreto de Pulp Fiction, Humphries afirmó que Jason y Lucía son “mucho más duros” que Tim Roth y Amanda Plummer; sin embargo, los desarrolladores de Rockstar decidieron mostrar el lado más cercano de la pareja y dejar que su relación cambiara dependiendo de qué hagan los jugadores.

Bonnie y Clyde fueron una de las parejas que inspiró a los protagonistas de GTA 6

¿Cómo el cine inspiró la narrativa de GTA 6?

Rupert Humphries mencionó las películas que inspiraron el nuevo juego de Rockstar, pero no profundizó en cómo; sin embargo, es fácil intuirlo. El ejemplo más transparente es Bonnie and Clyde, pues el guion de David Newman y Robert Benton se basó en los crímenes reales que la pareja cometió a lo largo de Estados Unidos.

Así pues, son el modelo de pareja criminal del que nacieron Lucía y Jason. The Getaway, cinta de Sam Peckinpah y Walter Hill narra la historia de un criminal que sale de prisión e intenta un último golpe con su pareja. Claramente, esta historia influyó en el inicio de la historia de GTA 6.

True Romance, dirigida por Tony Scott, sigue las aventuras de una pareja joven que huye con un botín de sustancias ilegales. El guion de Quentin Tarantino también tiene ecos en GTA 6, pues presenta a los protagonistas en medio de una intensa historia de amor.

Pulp Fiction y más películas inspiraron el mundo y a los personajes de GTA 6

Out of Sight se ambienta en Florida y narra las aventuras de un ladrón y una agente. GTA 6 parece retomar parte de la ambientación de la cinta de Steven Soderbergh, pues recuerda bastante a Leonida. Por último, Pumpkin y Honey Bunny, pareja de Pulp Fiction, fueron referencias para reflejar el amor y el caos que viven los protagonista de GTA 6 a lo largo de toda su aventura.

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