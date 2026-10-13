Los fans de Eric Barone, mejor conocido como ConcernedApe, llevan años esperando noticias de Haunted Chocolatier, el próximo juego del creador de Stardew Valley.

Aunque el desarrollador ha dedicado buena parte de su tiempo a trabajar en nuevo contenido para su exitoso simulador de granjas, su siguiente proyecto promete ofrecer una experiencia diferente.

Ahora, una nueva entrevista con GQ permitió conocer más detalles sobre la dirección que tendrá esta aventura que apostará por una fórmula más enfocada en la acción.

Haunted Chocolatier tendrá más acción y combates

Durante la entrevista, ConcernedApe explicó que Haunted Chocolatier seguirá siendo lo que él describe como un “juego de pueblo”, pero tendrá más elementos propios de un RPG de acción. La aventura se centrará en explorar, conseguir equipo y volverse más poderoso, además de enfrentarse a monstruos y jefes.

“Es lo que todavía llamo un juego de pueblo. Pero es más un RPG de acción: el enfoque principal está en la aventura, encontrar equipo y volverse más poderoso. Hay monstruos y combates contra jefes”, comentó el desarrollador.

Barone también explicó que su nuevo proyecto está dirigido a quienes disfrutaban explorar las minas de Stardew Valley. De hecho, reconoció que esa actividad es una de sus favoritas, lo que ayuda a entender por qué decidió dar mayor importancia a este tipo de mecánicas en su siguiente título.

Cabe mencionar que conseguir equipo y mejorar al personaje formará parte de la experiencia, aunque todavía quedan muchas preguntas sobre cómo se conectarán estas actividades con la vida cotidiana del pueblo.

Aún no se sabe cuándo llegará Haunted Chocolatier

¿Cuándo llegará Haunted Chocolatier?

Por desgracia, todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Haunted Chocolatier. El proyecto lleva varios años en desarrollo y ConcernedApe también ha continuado trabajando en Stardew Valley, que sigue recibiendo actualizaciones y novedades.

Por ahora, tendremos que esperar para conocer más detalles sobre las mecánicas, los personajes y las actividades que ofrecerá esta nueva aventura.

¿Te gustaría que Haunted Chocolatier tuviera más combates y exploración que Stardew Valley? ¿Crees que ConcernedApe podrá repetir el éxito de su primer juego con esta nueva propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

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