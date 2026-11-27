LO QUE DEBES SABER:

Los precios de las consolas son actualmente más elevados que cuando llegaron al mercado, debido a la escasez de memoria DRAM y las políticas arancelarias que afectan a la industria tecnológica

El panorama podría mejorar para 2028. Según el analista Neil Barbour, se espera un aumento significativo en la producción de obleas para DRAM, lo que ayudaría a reducir los costos de fabricación de consolas de Sony, Nintendo y Microsoft

Esta posible reducción de precios dependerá también de la demanda de la industria de inteligencia artificial, ya que el consumo de memoria DRAM para centros de datos podría mantener elevados los costos y afectar el precio de las consolas

El precio de las consolas es uno de los temas más polémicos en la actual generación pues hoy cuestan más que en su lanzamiento debido a factores como la escasez y precio de la DRAM, así como políticas arancelarias hostiles.

Adquirir un PS5, XBOX Series X|S o Switch 2 se piensa más que nunca y la perspectiva a futuro no es prometedora, al menos no en el corto plazo.

Sin embargo, hay una luz al final del túnel y un especialista proyecta cambios favorables para 2028, pero no es momento de alzar los brazos en señal de victoria, pues el negocio de la IA y sus necesidades podrían arruinar todo.

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¿Las consolas tendrán precios accesibles otra vez? Analista comparte una noticia esperanzadora

Esta podría ser una de las temporadas de fiestas más complicadas para el usuario tradicional de consolas y dejando fuera el hype por GTA 6. Actualmente, PS5, XBOX Series X|S y Switch 2 son más caros que en su lanzamiento y se estima que podrían subir su costo el próximo año si se aprueba una nueva medida arancelaria propuesta por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pese a ello, la esperanza de precios accesibles o menores estaría más allá y tan pronto como en 2028. Esto según el analista de S&P Global Market Intelligence Kagan, Neil Barbour (vía Gamesindustry.biz).

El especialista señaló que el sector de obleas necesarias para la fabricación de DRAM podría experimentar cambios positivos a partir del próximo año, pero sería hasta 2028 que habría condiciones para pensar en un entorno favorable para el consumidor final.

Según sus proyecciones, a finales de este año se producirán 184,000 obleas de 300 mm. Para 2027, serán 434,000 y en 2028 la producción se duplicaría a 819,000. La firma estima que la tendencia en producción y disponibilidad irá al alza en los próximos años, pero 2028 marcaría el antes y el después como posible solución a la crisis.

El precio de tus consolas favoritas depende de que la IA no devore todo a su paso

Lo anterior no significa que los precios de las consolas se vuelvan accesibles o disminuyan de forma notable a parti de 2028. El analista señala que, si las condiciones lo permiten, ese sería el punto de cambio que pondría fin a la crisis de la DRAM y permitiría que compañías como Sony, Nintendo y Microsoft adapten sus procesos y costos de manufactura.

Sin embargo, hay un detalle importante. Este escenario, ideal, depende de las necesidades del negocio de la IA. Según S&P Global Market, con la cantidad de obleas disponibles en 2028 se cumpliría con la demanda que hay actualmente, lo cual abriría paso para surtir a otros sectores que llegan a usuarios finales.

Esto cambiaría en caso de que los centros de datos necesarios para la IA aumenten en número y requieran más DRAM de las que hoy necesitan. En ese otro escenario, este negocio acapararía de nueva cuenta la producción y el hardware de PlayStation, XBOX y Nintendo se vería en problemas para tener un precio accesible para sus consumidores.

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