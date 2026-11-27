Lo que debes saber:

XBOX ofrecerá 2 juegos gratis durante el fin de semana como parte del evento Free Play Days

Los juegos estarán disponibles del jueves 26 de noviembre al domingo 29 de noviembre

Para participar se necesita una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential

XBOX prepara una nueva edición de los Free Play Days con una selección más pequeña, pero con propuestas bastante interesantes para aprovechar el fin de semana. En esta ocasión podrás participar en batallas tácticas dentro de un universo de ciencia ficción o convertirte en ingeniero para transformar un pequeño pueblo.

Los 2 juegos estarán disponibles desde hoy, jueves 26 de noviembre, hasta el domingo 29 de noviembre, así que será mejor que te apures a descargarlos.

Eso sí, necesitarás una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential para disfrutar de estas experiencias durante el periodo promocional.

¿Qué juegos puedes probar con Xbox Game Pass?

La primera propuesta es Warhammer 40,000: Mechanicus, un juego de estrategia por turnos en el que asumirás el papel de los Adeptus Mechanicus, una facción del universo de Warhammer 40,000 especializada en tecnología y conocimiento científico.

Tu misión será dirigir a los Tech-Priests en una campaña contra los Necrons, una antigua raza de criaturas prácticamente inmortales. Debido a esto, tendrás que planear tus movimientos, mejorar las capacidades de tus unidades y aprovechar sus avances tecnológicos para superar los enfrentamientos y descubrir los secretos de estos peligrosos enemigos.

Además, hay buenas noticias si te gusta la franquicia, pues Warhammer 40,000: Mechanicus tendrá 90% de descuento hasta el 7 de diciembre.

Construye fábricas y cumple un sueño en Little Rocket Lab

La segunda alternativa es Little Rocket Lab, una aventura de construcción y administración en la que tendrás que utilizar tus conocimientos de ingeniería para transformar tu hogar de la infancia y ayudar a una comunidad.

Durante la experiencia podrás diseñar fábricas, construir diferentes estructuras y desarrollar amistades con los habitantes del pueblo. Todo esto mientras trabajas para cumplir un importante objetivo familiar: terminar la nave espacial que tu madre siempre soñó construir.

La propuesta combina mecánicas de gestión, creatividad y construcción, así que tendrás que organizar tus recursos y desarrollar tus instalaciones para alcanzar tus metas. Si después de probarlo quieres continuar la aventura, podrás comprarlo con 30% de descuento durante la promoción.

¿Ya elegiste cuál de estos juegos vas a probar durante los Free Play Days? ¿Te interesa más combatir a los Necrons o construir tu propia fábrica en Little Rocket Lab? Cuéntanos en los comentarios.

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