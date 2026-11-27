Lo que debes saber:

Bread & Fred es un juego de plataformas cooperativo protagonizado por 2 pingüinos que deben trabajar en equipo para escalar una enorme montaña nevada

El título exige precisión, comunicación y mucha paciencia para superar los obstáculos. Los jugadores están unidos por una cuerda que pueden utilizar para ayudarse mutuamente durante el ascenso

Bread & Fred se puede conseguir gratis en la Epic Games Store hasta el 3 de diciembre a las 10:00 AM (hora del centro de México)

Los juegos cooperativos pueden convertirse en experiencias muy divertidas, especialmente cuando obligan a los jugadores a coordinarse para superar desafíos. A veces basta con un salto mal calculado o una decisión apresurada para echar a perder el progreso de ambos, lo que puede provocar momentos de tensión y muchas risas. Es justo esa experiencia la que está ofreciendo la Epic Game Store completamente gratis.

Si te gustan los retos de plataformas y tienes a alguien con quien compartirlos, hay una aventura que vale la pena probar. Sus protagonistas son 2 pingüinos que necesitan llegar a la cima de una montaña nevada, pero el camino estará lleno de obstáculos que exigirán precisión, comunicación y bastante paciencia.

Ayuda a 2 pingüinos a conquistar una montaña

El juego en cuestión es Bread & Fred, una aventura de plataformas cooperativa en la que 2 jugadores controlan a Bread y Fred, un par de pingüinos unidos por una cuerda que deben colaborar para escalar una enorme montaña. La misión parece sencilla, pero cada salto requiere coordinación, pues un movimiento en falso puede provocar que ambos caigan y pierdan buena parte de su avance.

La cuerda no es solamente una limitación: también es una herramienta fundamental para superar los obstáculos. Los jugadores pueden aprovechar el impulso para balancearse y alcanzar plataformas lejanas, siempre que uno de los pingüinos consiga sujetarse al suelo para evitar que ambos terminen en el vacío.

También es posible aferrarse a las paredes durante unos segundos. Mientras uno de los personajes permanece sujeto, su compañero puede aprovechar la cuerda para balancearse y alcanzar lugares complicados. Eso sí, tendrán que actuar rápido, pues los pingüinos no pueden mantenerse colgados durante mucho tiempo.

También puedes jugar en solitario y competir contra el reloj

Aunque la cooperación es el corazón de Bread & Fred, el título también ofrece una modalidad para 1 jugador. En ella, Bread tendrá que realizar el ascenso con ayuda de Jeff, una roca que sustituye al compañero y convierte toda la escalada en un desafío individual.

Además, quienes busquen poner a prueba sus habilidades podrán disfrutar de un modo de velocidad. Esta opción permite competir para completar el recorrido en el menor tiempo posible y demostrar quién es el mejor pingüino escalador.

El juego apuesta por una dificultad considerable, así que las caídas serán parte de la experiencia. La clave estará en aprender de cada error, calcular los movimientos y coordinarse para avanzar poco a poco hacia la cima.

¿Hasta cuándo puedes conseguirlo gratis?

Si quieres probar este desafío con un amigo, tenemos buenas noticias: Bread & Fred estará disponible en la Epic Games Store hasta el jueves 3 de diciembre a las 10:00 AM (hora del centro de México). Puedes reclamarlo aquí.

¿Te gustaría escalar esta montaña con un amigo o prefieres intentarlo en solitario? ¿Crees que lograrías llegar hasta la cima sin perder la paciencia? Cuéntanos en los comentarios.

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