Lo que debes saber:

Nintendo lanzó la actualización 1.1.2 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, la cual corrige un error importante que impedía avanzar en la misión “La amiga de Malon”

La actualización también incluye otras correcciones de errores no especificados para mejorar la experiencia de juego.

El parche se lanzó el 26 de noviembre y puede instalarse al conectar la consola a Internet y seleccionar la opción de actualización desde el menú HOME

The Legend of Zelda: Ocarina of Time se convirtió en uno de los lanzamientos más destacados de Nintendo Switch 2 durante noviembre. Su regreso permitió que una nueva generación de jugadores disfrutara de una de las entregas más queridas de la franquicia, mientras que los fans de toda la vida tuvieron una nueva oportunidad de visitar Hyrule.

El proyecto también ha conseguido resultados sobresalientes desde su estreno, tanto por la recepción de los jugadores como por las calificaciones de la prensa especializada.

No obstante, como sucede con cualquier lanzamiento, todavía hay algunos detalles que necesitan atención para garantizar que la aventura funcione correctamente de principio a fin.

La actualización 1.1.2 soluciona un error importante

Nintendo lanzó la versión 1.1.2 del juego, una nueva actualización que atiende un problema relacionado con uno de los eventos secundarios de la aventura. De acuerdo con las notas oficiales del parche, el cambio principal soluciona un error que impedía avanzar en el evento “La amiga de Malon”. Lo más importante es que quienes ya se encontraron con este inconveniente podrán continuar con la actividad después de descargar los nuevos datos.

Además, la compañía confirmó que corrigió varios problemas adicionales para garantizar una experiencia de juego más fluida. No se compartieron detalles sobre estos otros ajustes, por lo que no está claro qué errores específicos recibieron atención.

Cabe mencionar que la actualización está disponible desde este 26 de noviembre en nuestra región. Para instalarla, basta con conectar la consola a Internet, seleccionar el icono del juego desde el menú HOME, presionar el botón + y elegir la opción de actualización a través de Internet.

Un remake que conquistó a la crítica

El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time no es un simple relanzamiento. Esta versión reconstruye la aventura que debutó originalmente en Nintendo 64 en 1998 con gráficos completamente renovados, escenarios más detallados, música orquestal, secuencias con voces y mejoras en los controles y la cámara.

La historia conserva el viaje de Link para detener los planes de Ganondorf, con exploración de Hyrule, calabozos, acertijos, combates y la posibilidad de viajar entre 2 épocas. También incorpora novedades como el Coliseo de los Monstruos, que ofrece otra manera de enfrentarse a los enemigos.

El remake debutó el 5 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch 2 y tuvo una recepción extraordinaria. De hecho, llegó a alcanzar una calificación media de 96 en Metacritic, una cifra que lo colocó entre los juegos mejor valorados de 2026.

Con este nuevo parche, Nintendo continúa puliendo una aventura que representa un momento histórico para la franquicia y que todavía tiene mucho que ofrecer tanto a los veteranos como a quienes visitan Hyrule por primera vez.

¿Ya estás disfrutando este remake en Nintendo Switch 2? ¿Qué te ha parecido el regreso de una de las aventuras más importantes de la historia de los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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