PlayStation vive posiblemente su peor crisis mediática en décadas, pues ahora enfrenta una oleada sin precedentes de críticas negativas. En medio de esta polémica histórica, la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida por sus siglas PROFECO, sorprendió a los jugadores mexicanos con un inesperado meme.

Efectivamente, y aunque sea difícil de creer, el organismo público que defiende los derechos de los compradores en México se burló directamente de Sony. El chiste se volvió viral en redes sociales, y ahora la comunidad aprovechó el post para hacer 2 nuevas peticiones.

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PROFECO se burla de PlayStation

Fue a principios de agosto de 2025 cuando el usuario conocido como magestick1 recurrió al subreddit VideojuegosMX para mostrar su inconformidad en torno a la forma en que Sony administra la PS Store en nuestro país. En su publicación, el jugador argumentó que los lineamientos de la tienda atentan contra las leyes mexicanas.

De acuerdo con el fanático, la PlayStation Store debe mostrar la moneda nacional, por lo que en este caso debería ser pesos mexicanos (MXN). También señaló que la tienda tiene que mostrar el precio final en la página principal, y no sólo durante el último paso de la transacción.

magestick1 dio a conocer que presentaría una denuncia formal ante la PROFECO, e instó a otras personas a unirse a su movimiento. Esta acción generó una bola de nieve en la que decenas de jugadores presentaron una queja ante el organismo mexicano.

Sorpresivamente, esta campaña masiva sí dio resultados. Poco después de que se dio a conocer el caso del jugador, la PROFECO informó mediante un boletín de prensa y sus canales de comunicación oficiales que notificó formalmente a Sony. La procuraduría exhortó a la compañía a modificar los precios y mostrar los cargos adicionales.

Tras un casi un año de silencio, parece que PlayStation finalmente dio su brazo a torcer. Durante 2026 surgieron numerosas pistas que sugerían que Sony finalmente regionalizaría los precios en México, y finalmente hizo oficial el cambio a mediados de julio. Esta medida también se aplicará en otros países de Latinoamérica.

Es imposible saber con certeza si la empresa decidió cambiar la forma en que se presentan los precios de los juegos y demás artículos digitales de la PS Store debido a la notificación de la PROFECO. Sea como sea, el organismo mexicano no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Sony.

Efectivamente, Procuraduría Federal del Consumidor utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un meme en el que hace mofa de PlayStation. El chiste en cuestión recupera la icónica escena de la película de Shrek en la que el protagonista derrota a los caballeros de Lord Farquaad mientras el público grita que use la silla. Sí, vivimos en la mejor línea temporal.

La PROFECO exigió a PlayStation cambiar los precios de la PS Store y mostrar el IVA en México

Fans mexicanos piden a la PROFECO que salve el formato físico y más

En la descripción del post, la Procuraduría Federal del Consumidor afirma que siempre está atenta a los comentarios de los consumidores, y agradeció el apoyo de las personas que interactúan con sus contenidos de redes sociales. Y sí, recordó que sus canales de comunicación están abiertos para más quejas.

“Si necesitas presentar una queja o denuncia, recuerda hacerlo a través de nuestros canales oficiales para brindarte la atención y el seguimiento que tu caso merece”, se lee en la publicación. “¡Y gracias por los memes! Los mejores seguirán apareciendo en nuestras redes”, concluyó.

Como era de esperar, la gente no podía creer que la PROFECO se burló públicamente de PlayStation. Muchas personas felicitaron el organismo mexicano y aseguraron que es la única agencia que realmente “se sabe la de chambear” en nuestro país. Pero al margen de los memes y chistes, algunos usuarios presentaron nuevas peticiones.

“Ahora, por favor. Vayan contra [PlayStation] por su anuncio de quitar el formato físico, creando un monopolio para la compra de sus juegos”, dijo un fan en la sección de comentarios. “Por favor, ayuda a proteger el formato físico en México. Eres la última esperanza”, indicó otra persona.

Recordemos que Sony informó a principios de julio que abandonará los juegos físicos a partir de 2028, una medida que impactará por igual a títulos exclusivos y lanzamientos third-party. Es probable que la PROFECO investigue la situación en caso de que los consumidores de nuestro país presenten una denuncia formal, pero por ahora parece que nadie lo ha hecho.

Recordemos que legisladores mexicanos informaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que se investigue a Sony Interactive Entertainment por presuntas prácticas monopólicas. Por ahora, se desconoce si esta iniciativa tendrá un impacto en los planes de PlayStation.

Jugadores de México piden a la PROFECO salvar los juegos físicos

Aunque las quejas principales apuntan al inminente fin del formato físico, otros usuarios también señalaron la reciente tasa de conversión de la PS Store. La compañía japonesa informó en su blog oficial que $1 USD será el equivalente a $20.5 MXN una vez que los precios regionalizados entren en vigor, a pesar de que el dólar está actualmente a $17 MXN.

Vale la pena señalar que esta conversión aplica únicamente a la billetera, es decir, el monto que tienen actualmente los usuarios en sus monederos. En este momento se desconoce cuánto costarán los videojuegos una vez que la PS Store muestre los precios en pesos mexicanos.

Pero dinos, ¿qué opinas de estas quejas? Déjanos leerte en los comentarios.

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