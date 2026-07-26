Los rumores sobre una edición especial de Nintendo Switch 2 basada en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time siguen dando de qué hablar. Hace apenas unos días, una filtración afirmó que Nintendo únicamente lanzaría un Nintendo Switch 2 Pro Controller del juego, lo que decepcionó a muchos jugadores que esperaban una consola de colección.

Ahora, un conocido insider asegura que esa información sería incorrecta. Si sus fuentes están en lo cierto, los fans de la saga todavía tendrían motivos para ilusionarse con un hardware especial que acompañe el esperado lanzamiento de la nueva versión del clásico de Hyrule.

Shpeshal Nick contradice el rumor del Pro Controller exclusivo

El reconocido filtrador Shpeshal Nick aseguró recientemente que Nintendo sí trabaja en una edición especial de Nintendo Switch 2 inspirada en la nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Sus declaraciones contradicen directamente el reporte de Necrolipe y Mike Odyssey, quienes afirmaron que la compañía únicamente tenía preparado un Nintendo Switch 2 Pro Controller con detalles inspirados en la franquicia, como el emblema de la Trifuerza y empuñaduras en tonos verdes y dorados.

¿Siempre sí? Según Shpeshal Nick, la consola temática sigue en desarrollo, pero los jugadores tendrán que esperar para conocer los planes oficiales de Nintendo.

Los rumores siguen enfrentados y Nintendo guarda silencio

Por ahora, ninguna de las versiones ha sido confirmada por la compañía, la cual mantiene un silencio total sobre una posible edición especial de Nintendo Switch 2.

Lo más curioso de todo es que esta situación sigue enfrentando a varios filtradores con un historial importante de aciertos en la industria, por lo que la comunidad sigue muy atenta a cualquier novedad.

Si finalmente existe una consola edición especial, es probable que se convierta en uno de los productos más codiciados por los coleccionistas de The Legend of Zelda. En caso contrario, un Pro Controller exclusivo seguiría siendo una atractiva alternativa para celebrar el regreso de uno de los juegos más importantes de la franquicia.

¿Crees que Nintendo lanzará una edición especial de Nintendo Switch 2 inspirada en The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Qué preferirías comprar: la consola o el supuesto Pro Controller? Cuéntanos en los comentarios.

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