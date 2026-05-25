Gracias al Internet, los fans pueden ser más vocales y expresar abiertamente su disgusto hacia algún juego o producto. Es justo decir que Marathon es uno de los lanzamientos más controvertidos en los meses recientes, y muchos esperan que sea un enorme fracaso. Un actor de voz que participa en el proyecto simplemente no entiende las quejas.

Hablamos de Elias Toufexis, quien tiene una larga trayectoria profesional en la industria del gaming y el entretenimiento en general. El intérprete participa en el FPS de Bungie al dar vida al Assassin, y recientemente habló sobre la toxicidad que existe alrededor del título multijugador. Y sí, también arremetió contra las críticas antiwoke.

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Elias Toufexis arremete contra las críticas negativas

En una entrevista para la revista PC Gamer, el actor de voz, quien también es famoso por ser Adam Jensen en la serie Deus Ex, expresó su hartazgo por las quejas que inundan las redes sociales. De igual forma mostró su malestar por los usuarios que desean que Marathon sea un fracaso por culpa de la supuesta cultura “progre”.

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“No quiero entrar en detalles, pero vi a un tipo que decía algo así como: ‘espero que Bungie fracase por culpa de la ideología izquierdista progre’. Y yo le dije: ‘trabajo con 4 hombres blancos y 2 mujeres blancas. No lo entiendo. ¿De dónde sacas eso?’” comentó Elias Toufexis.

El actor de voz está de acuerdo en que los usuarios pueden criticar la calidad de un juego e incluso su trabajo como intérprete, pero simplemente no entiende por qué hay personas que se dedican a mostrar odio durante horas en redes sociales. También sugirió que está harto de las comparaciones con Concord, uno de los mayores fracasos de PlayStation.

“¿Criticar el juego? ¿Criticar mi trabajo? Totalmente aceptable. Pero hay gente que va a Twitter y publica memes del estilo ‘esto es Concord 2’. Pero, ¿por qué pierden horas al hacer eso? ¿Cómo esperan que algo fracase? (…) La vida es tan corta, amigo. Deja de tuitear memes durante 6 horas seguidas”.

Elias Toufexis reconoce que ese tipo de toxicidad e indignación le resulta bastante familiar, pues Starfield y Star Trek: Discovery, proyectos en los que también participó como actor de voz, recibieron críticas similares por parte de “trolles de derecha”, quienes se burlaron del aparente enfoque en la inclusión y diversidad de dichos juegos.

“La gente sólo quiere odiar. Realmente no lo entiendo. Es más triste que otra cosa”, comentó el actor, quien también indicó que las quejas que giran alrededor de la política le parecen “aburridas”.

Elias Toufexis está en contra de las críticas negativas que recibe Marathon

¿Marathon es el culpe del fin de Destiny 2? Esto opina el actor

La semana pasada, Bungie dio a conocer que Destiny 2 dejará de recibir soporte, lo que significa que la próxima actualización de contenido que debutará en junio será la última. Si bien los fans aún pueden esperar que los servidores permanezcan activos y que haya parches de estabilidad, ya no se lanzarán novedades sustanciales.

Este anuncio generó el disgusto de la comunidad por obvias razones. Por si lo anterior fuera poco, un reporte señala que el estudio desarrollador sufrirá una nueva oleada masiva de despidos, y que Destiny 3 no está en producción. En medio de la incertidumbre, los jugadores crearon y firmaron una petición en un intento de salvar la franquicia.

Naturalmente, muchos culpan a Marathon y su fracaso comercial del fin repentino de Destiny 2. Elias Toufexis se hizo eco de esta situación, y afirmó que los jugadores deberían votar con su cartera en lugar de quejarse en redes sociales.

Los fans culpan a Marathon del fin de Destiny 2

“Entiendo que Bungie creó un juego, Destiny 2, que encantó a la gente, y luego decidieron dejarlo en pausa para trabajar en Marathon. La gente se molestó. De acuerdo, no jueguen a Marathon. Está bien, expresen su opinión con su dinero, está bien”, señaló el actor de voz durante la entrevista.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas declaraciones? Déjanos leerte en los comentarios.

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