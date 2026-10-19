En años recientes, la industria de los videojuegos en México se ha encontrado de frente con la política nacional y no de una forma amistosa. Parte de la ofensiva de los políticos contra el gaming, fue una propuesta para gravar los videojuegos considerados violentos.

Uno de los impulsores fue el diputado de Morena José Armando Fernández Samaniego, representante del Distrito 7 de Baja California. Su participación en la Cámara de Diputados se volvió histórica al asegurar que los videojuegos causaban adicción y eran responsables de problemáticas sociales, por lo que debían retribuir por el daño.

Ahora, este personaje de la política se encuentra en la previa a ser presidente municipal de Mexicali, Baja California y recientemente realizó su registro para la coordinación municipal de Morena.

NO TE LO PIERDAS: México es territorio de Gears of War: hubo 5 títulos de la franquicia entre los más jugados de XBOX el fin de semana

Armando Samaniego, el diputado que le tiró con todo a los videojuegos, da un paso hacia la presidencia municipal de Mexicali

En una conferencia ante medios de comunicación, el diputado José Armando Fernández Samaniego anunció que buscará la coordinación municipal de Morena en su aspiración para ser presidente municipal de Mexicali, Baja California.

El legislador aclaró que no pedirá licencia para su cargo como diputado y se mantendrá en su curul toda vez que su suplente, Carlos Angulo, falleció recientemente. Asimismo, mencionó que su decisión de buscar la coordinación municipal de los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional de Mexicali, no se interpondrá con su labor legislativa pues solo se ausentará 90 días en un periodo de poca relevancia en el congreso.

Al hacer pública su intención, Armando Samaniego se someterá al proceso de elección interna de Morena para definir quién quedará a cargo de la coordinación municipal y de ahí el siguiente paso será la candidatura para la presidencia municipal de Mexicali cuya elección se celebrará el 6 de junio de 2027.

Al respecto, el diputado declaró:

“Mi compromiso con Morena está por encima de cualquier interés personal. También con la misma firmeza y con el mismo respeto hago un llamado a las compañeras y los compañeros que decidan registrarse, a que cuidemos entre todos la credibilidad del proceso, que no haya recursos públicos, que no haya denostaciones, que no haya guerra sucia en las redes sociales”.

🗳️📌 IMPUESTO A VIDEOJUEGOS VIOLENTOS ES PORQUE GENERAN VIOLENCIA "DESDE LA PANTALLA": MORENA



El diputado José Armando Fernández Samaniego (Morena) defendió el impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento.



Argumenta que estos productos “contribuyen a la… pic.twitter.com/shRk0Ancrf — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 16, 2025

Armando Samaniego contra los videojuegos

El diputado federal saltó a la fama el año pasado por sus polémicas declaraciones en contra de los videojuegos en marco de una propuesta que buscaba gravar con 8% a los videojuegos que se consideraran violentos.

El legislador tomó la palabra en el congreso y aseguró que cobrar más impuestos al gaming era “justicia social”, pues se trataba de una forma de entretenimiento que causaba adicción y contribuían a la violencia “desde la pantalla”.

En ese sentido, Armando Samaniego señaló que la industria del gaming debía retribuir de esta forma por el daño causado a los niños y jóvenes.

En julio de este año, la Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo VideojuegosMX (GDMEX), fijó su postura ante el avance del diputado federal en las encuestas internas de Morena y también en las que lo colocan como favorito para la presidencia municipal de Mexicali.

Comunicado de GDMEX

ENTÉRATE: Popular juego de peleas tiene 80% de descuento y está casi regalado en la tienda de PlayStation: consíguelo por $2 USD antes de que acabe la promoción

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente