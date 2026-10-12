Independientemente de lo que suceda con Gears of War: E-Day en cuanto a ventas, ingresos y números de jugadores, no quedará por el público de México.

Los jugadores de nuestro país demostraron este fin de semana que la franquicia, otrora de Epic Games y actualmente de The Coalition, es de sus favoritas.

La respuesta de México al estreno de la precuela fue tal que 5 juegos de la saga se colaron entre los títulos más jugados de XBOX, confirmando que tanto la IP como la marca de Microsoft están en casa cuando se habla de nuestra nación.

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Gears of War: E-Day la rompe en México y la saga escala al top de los más jugados en XBOX

Gears of War: E-Day debutó para todos los jugadores del exosistema XBOX y Steam el pasado 6 de octubre y tal como se esperaba, uno de los mercados que respondió de inmediato al llamado de la saga fue México, país que hizo click de inmediato con su historia y jugabilidad hace 20 años.

El lanzamiento tuvo sus pros y contras a nivel ventas e ingresos (estimados), pero el repunte se esperaba el fin de semana, periodo que se presta para un aumento considerable en las sesiones de juego de los usuarios.

En el caso de México, el público no decepcionó pues de acuerdo con un reporte de Klobrille en X, 5 juegos de la franquicia Gears of War escalaron al top 50 de los títulos más jugados en XBOX este fin de semana.

Los títulos en cuestión fueron:

Gears of War: E-Day

Gears 5

Gears of War 3

Gears of War 4

Gears of War 2

In México, there are now 5(!) Gears of War titles part of the Top 50 Most Played Games on Xbox.



#4 Gears of War: E-Day

#18 Gears 5

#22 Gears of War 3

#32 Gears of War 4

#46 Gears of War 2https://t.co/2SbybTkC8d pic.twitter.com/Cjo8HI62lW — Klobrille (@klobrille) October 12, 2026

¿Por qué Gears of War es tan popular en México?

Además de que México es un mercado que recibió muy bien a XBOX desde su lanzamiento en 2001, Gears of War es una franquicia que se ganó el cariño y la preferencia de los jugadores de nuestro país.

Un factor a tomar en cuenta es que el XBOX 360 fue una consola muy popular en México, tanto por su oferta de gaming y servicios, como por el soporte y experiencia personalizada que Microsoft creó para el mercado nacional.

En el caso de Gears of War, la combinación de acción, gore y drama enganchó a una generación de jugadores acostumbrada a los extremos de lo violento y lo emotivo en obras de cine y TV. A la par, el doblaje latino hecho con actores mexicanos se volvió icónico.

En cuanto a la jugabilidad, Gears of War fue muy popular en México por su modo cooperativo, tanto campaña como multijugador. Asimismo, la franquicia tuvo sus mejores años en un periodo en que los locales de renta de consolas se popularizaron y muchos jugadores forjaron amistad y grandes experiencia de gaming con la saga en este tipo de negocios.

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