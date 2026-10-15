Esta semana, el gobierno de México presentó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que tiene como objetivo regular el contenido violento en plataformas digitales. Claudia Sheinbaum explicó que esta iniciativa busca proteger a los usuarios más jóvenes, que constantemente están expuestos a contenidos violentos e inapropiados que representan un riesgo para su seguridad y salud mental.

El decreto da un plazo a las plataformas digitales para mejorar y adecuar sus sistemas. Esto para evitar que cierto tipo de contenido llegue a los menores por medio de las redes sociales, los videojuegos y demás entornos digitales donde suelen interactuar con otras personas. Las compañías deberán demostrar que cumplen con lo exigido y también se verán obligadas a retirar contenido cuando sea necesario.

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México creará entornos digitales seguros para niños y adolescentes, ¿qué contenido regulará el gobierno?

Desde el pasado 9 de octubre, la presidenta de México presentó su plan para regular el contenido en plataformas digitales. Esto luego de que se registraran al menos 4 incidentes violentos en escuelas de varios estados del país. De acuerdo con las autoridades, en todos ellos hubo comunicación a través de las redes sociales y otras plataformas digitales.

Por ello, el gobierno vio como urgente poner restricciones a las plataformas digitales en cuanto a distribución de contenido relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual. Las autoridades también buscan regular el contenido relacionado con suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

La propuesta del gobierno es que las compañías que operan las plataformas digitales se sumen de forma voluntaria a esta iniciativa, Debido a esto, no habrá sanciones de por medio, pero sí un compromiso de cumplir con las nuevas obligaciones.

“Lo que plantea es que ellos tienen la obligación de bajar los contenidos y reportar a la autoridad a través de un enlace permanente con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si no se cumple, ya se verá una regulación posterior. Es obligatorio; no es si quieren o no quieren. Lo que vamos a hacer es dialogar con ellos para ver qué requieren hacer ellos para cumplir con el decreto”, afirmó la presidenta.

Luego de entablar conversaciones con Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y otras compañías, se llegó a un acuerdo para regular el contenido violento. Sheinbaum insistió en que varios delitos recientes que involucran a menores se organizaron por medio de las redes, por lo que está convencida de que es importante controlar la “promoción de la violencia”, incluso en los videojuegos.

Luisa María Alcalde Luján y Claudia Sheinbaum durante la firma del decreto de entornos digitales seguros

Esta semana, el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así que las plataformas digitales ahora están obligadas a restringir “desde el diseño la exposición a contenidos de violencia, acoso o abuso sexual, así como retirar de inmediato cualquier material de riesgo en perfiles de menores de edad”.

Durante su conferencia matutina del 14 de octubre, la presidenta de México confirmó que las compañías estuvieron de acuerdo en hacer cambios a sus plataformas para proteger a los menores. Reiteró que, en caso de que las empresas no cumplan, propondrán una ley para sancionarlas.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que las compañías tendrá un plazo de 30 días naturales para realizar los ajustes necesarios a sus plataformas y documentarlos para presentarlos ante las autoridades.

¿Cómo afectará el decreto a las redes sociales y los videojuegos?

Las autoridades destacaron que más del 85% de la población de entre 6 y 14 años, así como el 97% de las personas de entre 15 y 24 años, utilizan Internet. Debido a esto, consideran una prioridad regular el contenido violento en todas las plataformas digitales donde los los jóvenes pueden interactuar y comunicarse.

De manera oficial, la iniciativa de regulación impactará a las redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y demás entornos digitales. Una de las exigencias centrales es restringir el contenido que atente contra la seguridad y la salud mental de los jóvenes.

Para ello, las redes sociales y las plataforma de videojuegos deberán tener mecanismos eficientes de verificación de edad, así como criterios para clasificar a los usuarios por edades. Las compañías también deberán retirar al instante cualquier contenido inadecuado para las cuentas de menores y proporcionarles herramientas de denuncia.

Dueños de plataformas digitales deberán reportar sus avances en la materia a las autoridades

Los entornos digitales deberán reforzar sus herramientas de control parental, sus medidas de seguridad generales y hacer que las cuentas nuevas de usuarios tengan la configuración de privacidad más sólida posible.

“La protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital requiere de la actuación coordinada de las autoridades y de la colaboración de las personas físicas o morales que operan o administran plataformas digitales, particularmente mediante mecanismos que permitan identificar, reportar y atender con oportunidad contenidos que involucren formas de violencia que afecten los derechos de niñas, niños y adolescentes”, añadió Claudia Sheinbaum.

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