Cada vez es más común que el anime y el cine se crucen como medios y en días recientes ocurrió una de esas coincidencias que son difíciles de esperarse, ya que involucró a uno de los más conocidos actores de Hollywood, un aclamado cineasta mexicano y uno de los de los mejores estudios de producción de anime de la actualidad.

Este mes es muy especial para el estudio MAPPA, ya que está llevando a cabo la MAPPA Expo 15th Anniversary, en Tokio, Japón, para conmemorar los 15 años desde su fundación. Para el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise estos días también son especiales por el estreno de Digger, la nueva producción en la que ambos participaron como director y actor, respectivamente.

Pues bien, los creativos occidentales aprovecharon el evento de MAPPA para viajar a Japón, promocionar su película y al mismo tiempo apreciar la historia de la compañía nipona a través de su arte.

González Iñárritu y Tom Cruise elogiaron trabajo de MAPPA

El encuentro se dio el pasado 9 de octubre, días antes de que la exposición se abriera al público, pero no fue sino hasta esta semana que MAPPA a través de sus redes sociales compartió como fue la experiencia.

Gracias al material, podemos ver que tanto el cineasta como el actor estuvieron encantados con los trabajos de MAPPA, que se mostraban en todo el recinto. Se trata de una exhibición que deja contemplar obras de arte originales de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Attack on Titan, así como estatuas y figuras que realzan el impacto de los personajes de dichas franquicias.

Cruise expresó asombro por el trabajo artesanal del estudio, así como el estilo de los diseños tradicional conforme admiraba los bocetos en las diferentes salas.

Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise y Tadashi Hiramatsu se conocieron en evento de MAPPA (imagen: MAPPA)

“Increíble, la adoro, wow”, expresó el cineasta mexicano al ver una estatua de la Demonio Bomba, de Chainsaw Man, y mencionó que su hijo no creería en donde estaba. Después en otra sala junto con Cruise admiró una impresionante estatua de Eren del aclamado anime Attack on Titan.

Algo interesante es que para el recorrido tuvieron como acompañante a Tadashi Hiramatsu, animador, diseñador de personajes y director conocido por su trabajo en MAPPA, particularmente por su participación como director en proyectos como Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc.

El creativo japonés reveló detalles como que la producción de un capítulo de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, puede llegar a tomar de 2 a 3 meses, y que para hacerlo posible participan entre 100 y 200 personas en un solo episodio.

Tom Cruise quiere conocer más la artesanía de MAPPA

En el evento los americanos aprovecharon para tener breves pláticas sobre el proceso creativo del anime con japonés, así como para hablar principalmente de la nueva película de González Iñárritu protagonizada por Cruise.

El mexicano explicó que para la creación de Digger llevaron a cabo tomas de referencia incluso con las lentes que usarían y a partir de estos guiones gráficos desarrollaron la historia. Entonces, asemejó el proceso creativo del filme al de animes, puesto que en algunos se tiene el personaje principal y a partir de ahí se crea el universo por medio de viñetas de forma similar.

Finalmente, Hiramatsu no dejó a Iñárritu y Cruise irse con las manos vacías, sino que les preparó un regalo genial: una ilustración conmemorativa de Digger que él mismo dibujó y que sin duda alguna les encantó a ambos.

Director de MAPPA regaló ilustraciones de Digger a Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise (imagen: MAPPA)

Llamó la atención que Cruise estaba muy emocionado por el trabajo en toda la exposición a tal grado que le expresó a Hiramatsu su deseo de volver y conocer mejor el arte del estudio, no desde una exhibición, sino desde su estudio.

“Ya te digo, cuando regrese, deberíamos reunirnos cuando regrese la próxima vez para hablar sobre las películas”, le comentó visiblemente muy interesado Cruise al creativo japonés. “Y quisiera un recorrido más largo... e ir a sus lugares [de trabajo] y ver la obra del artista. Me gustaría verlo dibujar en persona, por favor”.

A continuación te dejamos el video del evento.

¿Qué te pareció esta convergencia del anime y el cine gracias a Digger? Cuéntanos en los comentarios.

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