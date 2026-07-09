Los fans de Resident Evil esperan con curiosidad la próxima adaptación cinematográfica de la famosa saga de Capcom. Aunque la película se desarrollará durante el incidente de Raccoon City, muchos se preguntaban si aparecerían personajes tan queridos como Leon S. Kennedy, Claire Redfield o Jill Valentine.

Recientemente, el director Zach Cregger finalmente resolvió esa duda y dejó claro que su decisión fue completamente intencional. Según explicó, su prioridad siempre fue construir una historia independiente que funcionara por sí sola, incluso si eso significaba dejar fuera algunos de los rostros icónicos de la franquicia.

Zach Cregger quiere contar una historia diferente

En una entrevista con la revista Empire, retomada por GamesRadar, Cregger explicó que incluir a personajes clásicos únicamente para complacer a los fans habría resultado artificial.

“Intentar incluir a la fuerza a cualquiera de esos personajes resultaría forzado para esta historia independiente. Tengo que priorizar la historia por encima de todo”, dijo Cregger.

El cineasta comentó que la película seguirá a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico sin experiencia en combate que termina atrapado en medio del desastre de Raccoon City. A diferencia de los protagonistas habituales de los videojuegos, Bryan es una persona común que simplemente intenta sobrevivir.

Para Cregger, ese enfoque ofrece una perspectiva distinta del universo de Resident Evil y permite mostrar el caos del brote desde los ojos de alguien completamente vulnerable.

El director Zach Cregger promete que la adaptación live-action tendrá muchos easter eggs y referencias a los juegos

Una película con el ADN de Resident Evil

El director también reveló que fue él quien buscó a los propietarios de la licencia para presentar su propuesta. Incluso describió el proyecto como “una película de Zach Cregger que casualmente es una película de Resident Evil”.

Aun así, aseguró que la esencia de los videojuegos sigue presente. De acuerdo con sus declaraciones, la acción comienza apenas cinco minutos después del inicio y prácticamente no se detiene hasta el desenlace.

Además, explicó que se inspiró directamente en la estructura de los juegos, donde los protagonistas avanzan de escenario en escenario enfrentando nuevos peligros y desafíos. Esa progresión constante fue uno de los elementos que quiso trasladar al cine.

La película llegará en septiembre de 2026

La nueva adaptación está siendo producida por Columbia Pictures, Constantin Film y TriStar Pictures. Su estreno en cines está programado para el 18 de septiembre de este año.

Aunque la ausencia de personajes legendarios seguramente dividirá opiniones entre los seguidores de la saga, Cregger confía en que su enfoque ofrezca una experiencia fresca sin perder el ritmo, la tensión y la identidad que hicieron famosa a Resident Evil.

¿Qué opinas de esta decisión? ¿Crees que Resident Evil puede funcionar sin Leon, Jill o Claire como protagonistas?

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