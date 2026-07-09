PlayStation está lejos de vivir su mejor momento, al menos en lo que se refiere a la opinión pública. La compañía se ganó la apatía de los jugadores tras anunciar el fin de la producción de juegos físicos y el cierre de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita. Por si fuera poco, ahora acaba de revelar que pronto los servidores de un exclusivo dejarán de estar disponibles.

Si bien se trata de un juego relativamente antiguo, los fanáticos reaccionaron con tristeza y molestia a la noticia. Y es que la desaparición abrupta de las funciones en línea hará que, en cuestión de semanas, sea imposible conseguir el Platino, pues algunos trofeos están vinculados con el modo multijugador.

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InFAMOUS 2 perderá todas sus funciones online en agosto de 2026

Hablamos de InFAMOUS 2, el videojuego de mundo abierto que debutó en aquel lejano 2011. Si bien ya tiene más de 15 años a sus espaldas, aún mantiene una muy pequeña pero fiel comunidad. Tristemente, muy pronto este título quedará incompleto para la posteridad.

El videojuego de Sucker Punch no posee un componente multijugador en el que los jugadores puedan interactuar o competir, pero sí presenta una modalidad online que permite a los usuarios crear niveles y diseñar sus propias misiones. Es un complemente que extiende la duración más allá de la campaña protagonizada por Cole MacGrath.

Mediante una actualización en su sitio web de soporte, PlayStation informó que cerrará los servidores del exclusivo de PS3 el próximo 31 de agosto de 2026 “debido a problemas técnicos en curso”. Después de esa fecha, las funciones de creación de contenido dejarán de funcionar.

Con el fin del soporte en línea, los jugadores de InFAMOUS 2 ya no podrán acceder, explorar, subir, descargar ni jugar misiones creadas por la comunidad. Afortunadamente, el contenido que no requiere conexión a Internet, como la campaña principal, aún permanecerá disponible, y el título todavía se podrá jugar en formato físico.

Aunque es imposible comprobarlo, es fácil asumir que muy pocas personas juegan InFAMOUS 2 y aprovechan sus herramientas de creación de contenido en la actualidad. Aun así, siempre es triste saber que un juego perderá una parte integral de la experiencia por culpa del cierre de servidores u otros factores externos.

De igual forma, este anuncio caerá como valde de agua fría a los coleccionistas de trofeos. Una vez que se retire el soporte en línea y cierren los servidores, no se podrá obtener el Platino, pues para ello es necesario completo el logro “Veterano de UGC”, que requiere que los jugadores completen 25 misiones creadas por otros usuarios.

InFAMOUS 2 de PS3 cerrará sus servidores el próximo 31 de agosto de 2026

Esta noticia llega una semana después de que PlayStation anunciara que dejará de producir juegos físicos, lo que significa que el futuro será meramente digital; sin embargo, el cierre de servidores demuestra una triste realidad: los jugadores no son dueños de los títulos digitales que compran.

InFAMOUS podría regresar con un nuevo proyecto

Sony no reveló cuáles son “los problemas técnicos en curso” que orillaron a los desarrolladores a desconectar los servidores de InFAMOUS 2. De cualquier forma, es probable que el estudio considerara más sencillo simplemente acabar con el soporte en línea de uno de los exclusivos más emblemáticos de la generación del PlayStation 3.

Tristemente, esta es la única noticia de carácter oficial relacionada con la franquicia que hemos obtenido en años recientes. La última entrega de la serie, Second Son, debutó en 2014, poco después del lanzamiento de PS4. Por ahora, se desconoce si la compañía tiene la intención de retomar la saga con nuevos proyectos.

Eso sí, el periodista Jordan Middler de VCG indicó que la IP podría regresar de alguna u otra manera, lo que dejó la puerta abierta a un remaster, remake e incluso una nueva entrega. Esta información no está confirmada, así que debemos tomarla con cautela.

En 2025, Nate Fox, director de Ghost of Yotei, confesó que le gustaría revivir la franquicia InFAMOUS con el relanzamiento de la trilogía original, pero en aquel entonces comentó que, precisamente, el enfoque del estudio estaba en terminar el videojuego ambientado en el antiguo Japón.

Los fans aún esperan una nueva entrega de la franquicia InFamous

Pero dinos, ¿aún jugabas el título de PS3? ¿Qué opinas del cierre de servidores?

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