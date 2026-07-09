Los fans de Call of Duty tienen una nueva oportunidad para revivir 2 de las entregas más queridas de la franquicia. Activision sorprendió al anunciar que Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II ya están disponibles de forma nativa en PlayStation 5 y PlayStation 4, permitiendo que los jugadores disfruten nuevamente estas aventuras sin necesidad de una consola PlayStation 3.

La llegada de ambos títulos representa una buena noticia para la comunidad de PlayStation, ya que hasta ahora estas entregas no eran compatibles con PS4 o PS5. En contraste, los usuarios de Xbox podían acceder a ellas gracias a la retrocompatibilidad de Xbox 360, mientras que en PC seguían disponibles mediante Steam.

Black Ops y Black Ops II debutan en PS5 y PS4 con descuento

Ahora, Activision confirmó que Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II ya pueden comprarse en la PlayStation Store por un precio promocional de $19.99 USD cada uno. Esta oferta estará disponible hasta el 6 de agosto, fecha en la que ambos juegos volverán a su precio regular de $39.99 USD.

Además, los 2 lanzamientos incluyen todo el contenido base que hizo famosas a estas entregas. Los jugadores podrán acceder a la campaña, el modo multijugador y el popular modo Zombies, uno de los mayores atractivos de la saga Black Ops desde su debut.

Cabe mencionar que estas versiones no incorporan los paquetes de contenido descargable, aunque Activision puso a la venta un Season Pass para cada título, el cual reúne todas sus expansiones.

El Season Pass de Call of Duty: Black Ops y el de Call of Duty: Black Ops II tienen un precio de $29.99 USD cada uno. Sin embargo, los suscriptores de PlayStation Plus pueden aprovechar un descuento de 67%, lo que reduce su costo a $9.89 USD por pase.

Incoming: Call of Duty: Black Ops and COD: Black Ops II are now available on PS4 and PS5 pic.twitter.com/oVRndDm0RA — PlayStation (@PlayStation) July 9, 2026

Una oportunidad para revivir 2 de los juegos más queridos de la saga

El regreso de estos clásicos permitirá a una nueva generación de jugadores experimentar algunas de las campañas más recordadas de la franquicia desarrollada por Treyarch. El primer Black Ops transporta a los jugadores a operaciones encubiertas durante la Guerra Fría, mientras que su secuela apuesta por un conflicto futurista donde la tecnología redefine el campo de batalla.

Con este lanzamiento, los usuarios de PlayStation ya pueden disfrutar oficialmente de estas entregas en el hardware moderno de Sony, algo que durante años fue una de las peticiones más frecuentes de la comunidad.

¿Volverás a jugar Call of Duty: Black Ops o Black Ops II en PS5 o PS4? ¿Cuál de los 2 consideras el mejor de toda la saga?

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