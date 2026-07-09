Los rumores alrededor de The Legend of Zelda no dejan de crecer. Mientras los jugadores esperan noticias sobre el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, una nueva pista llamó la atención de la comunidad y apunta a que otro de los títulos más queridos de la franquicia también podría regresar.

Todo comenzó con un detalle descubierto en IMDb, una plataforma que suele recopilar información sobre actores y producciones. Aunque no se trata de una fuente oficial, una reciente actualización provocó que los seguidores de Zelda comenzaran a especular sobre el futuro de Majora’s Mask.

Un perfil de IMDb menciona The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD

El origen del rumor está en la ficha de Nobuyuki Hiyama, actor de doblaje japonés conocido por interpretar al Link adulto en The Legend of Zelda: Ocarina of Time y a Link Fiera Deidad en The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

En su lista de proyectos aparece un juego llamado The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD, un título que Nintendo no ha anunciado oficialmente y del que tampoco existían filtraciones previas. La aparición de este nombre generó rápidamente teorías entre los fans, especialmente porque el remake de Ocarina of Time está cerca.

Conviene tomar el rumor con mucha cautela

A pesar de la emoción que ha despertado la información, es importante señalar que IMDb permite que parte de su contenido sea editado por usuarios, por lo que no siempre representa información verificada. En otras palabras, el supuesto proyecto podría tratarse simplemente de un error o incluso de una modificación sin fundamento.

Sin embargo, la posibilidad no resulta descabellada. Majora’s Mask es uno de los juegos más aclamados de la franquicia. Debutó en Nintendo 64 en el año 2000, posteriormente llegó a GameCube, recibió una versión remasterizada para Nintendo 3DS en 2015 y actualmente forma parte del catálogo de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, disponible tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

Como Nintendo tiene planes para modernizar Ocarina of Time, muchos consideran lógico que Majora’s Mask sea el siguiente clásico en recibir un tratamiento similar, aunque por ahora no existe una confirmación oficial que respalde esa posibilidad.

¿Qué te parecería volver a jugar The Legend of Zelda: Majora’s Mask con gráficos renovados? ¿Crees que Nintendo realmente está preparando este proyecto?

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