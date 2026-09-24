Zach Cregger, director de la nueva película de Resident Evil, reveló cuáles son sus cuatro videojuegos favoritos y su selección incluye algunos de los títulos más reconocidos de los últimos años. El cineasta habló sobre sus preferencias durante una entrevista con Regal y aclaró que los mencionó “de la cabeza”, por lo que probablemente habría elegido otros juegos si hubiera tenido más tiempo para pensar en una lista definitiva.

Los 4 juegos que Cregger mencionó fueron The Binding of Isaac, Dark Souls 3, Resident Evil 4 y The Last of Us: Part II. La elección de Dark Souls 3 no resulta especialmente sorprendente, pues el director ha mostrado en distintas ocasiones su afición por el juego e incluso llegó a transmitir partidas en Twitch.

Resident Evil 4, por su parte, tiene una relación todavía más cercana con su trabajo como director. Cregger ha reconocido que tomó elementos del juego de Capcom como inspiración para su película, aunque decidió contar una historia diferente a la de los videojuegos y no utilizar directamente a sus personajes.

Algo que llama la atención es que la selección del director combina propuestas bastante diferentes. The Binding of Isaac es conocido por su estructura roguelike y su enorme cantidad de posibilidades, mientras que Dark Souls 3 es uno de los juegos más importantes dentro de la fórmula que FromSoftware desarrolló con la saga Dark Souls.

Por su parte, Resident Evil 4 representa uno de los títulos fundamentales en la historia de la franquicia de Capcom y tuvo una enorme influencia en los juegos de acción y terror que llegaron después. Finalmente, The Last of Us Part II completa la lista con una experiencia enfocada en la narrativa y en la construcción de sus personajes.

Cregger no presentó estos cuatro títulos como un ranking ni explicó por qué cada uno ocupa un lugar especial para él, pero sus elecciones también sirven para entender algunas de las referencias que forman parte de su relación con los videojuegos y, particularmente, con Resident Evil.

El director también pidió a sus actores jugar Resident Evil

La relación de Cregger con los videojuegos de la franquicia también se reflejó en la preparación de la película. Austin Abrams, quien interpreta a Bryan, explicó en la misma entrevista que el director le pidió jugar Resident Evil 2, Resident Evil 4 y Resident Evil 7 antes de trabajar en la cinta.

Esto resulta relevante porque una de las principales decisiones de Cregger fue no adaptar directamente ninguna de las historias de los videojuegos. La película tampoco utiliza a los personajes principales de la saga, algo que generó críticas entre algunos fans de Resident Evil cuando comenzaron a conocerse los detalles del proyecto.

El propio Cregger reconoció que fue ingenuo al pensar que los seguidores de la franquicia aceptarían fácilmente su propuesta. A pesar de las dudas iniciales, la película terminó teniendo una recepción positiva y consiguió un importante desempeño en taquilla durante su estreno.

¿Qué te pareció esta lista? ¿Crees que el gusto en videojuegos de Cregger se ve reflejado en su película? Cuéntanos en los comentarios.

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