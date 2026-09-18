Resident Evil puso una vez más sobre la mesa un debate muy interesante: ¿qué significa adaptar un videojuego a otro medio? Muchos dirían que recrear 1:1 los momentos más famosos del material original, mientras que otros afirmarían que incluir muchas referencias y a los personajes favoritos de los fans. El director Zach Cregger optó por otro camino: crear una historia completamente nueva.

El filme de terror producido por PlayStation Productions, Columbia Pictures y Constantin Film ya está disponible en los cines de todo el mundo. Si bien recibió elogios generalizados de la crítica y la audiencia, tristemente tuvo dificultades para convencer a los seguidores más acérrimos de la saga de Capcom.

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Incluso una adaptación de Resident Evil habría decepcionado a los fans

El director Zach Cregger, quien en 2025 entregó la exitosa Weapons, declaró que es un entusiasta de los videojuegos; sin embargo, dividió las opiniones de los fanáticos cuando informó que su cinta presentaría una historia totalmente original ambientada en el universo de la franquicia.

La más reciente película de Resident Evil intentó recrear el sentimiento de jugar los títulos de terror, pero dejó afuera elementos clave como algunas criaturas y, más importante aún, los protagonistas. Para tristeza de muchos fans, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Wesker, Ada Wong y demás personajes icónicos brillan por su ausencia.

Además, la nueva cinta protagonizada por Austin Abrams se toma algunas libertades creativas en cuestión de ambientación y contexto. Zach Cregger ya respondió a las críticas de los fanáticos y justificó sus decisiones, pero claramente muchas personas aún rechazan su propuesta.

En una entrevista con BBC, el cineasta confesó que subestimó el entusiasmo de la comunidad y que fue ingenuo al pensar en que todos aceptarían el concepto de su proyecto. “Creo que esperaba que la gente estuviera entusiasmada por ver una película de Resident Evil que capturara el espíritu de los videojuegos”, comentó.

Dicho esto, Zach Cregger recalca una vez más que es imposible complacer a todo el mundo, pues afirma que, si hubiera intentado adaptar fielmente los videojuegos de Capcom, muchos fanáticos aún odiarían el filme. Así pues, todavía cree que apostar por una historia original fue la mejor decisión.

“Si hubiera hecho una adaptación fiel de alguna de las historias de los juegos, creo que esas personas también se habrían enfadado conmigo. Porque, inevitablemente, la habría estropeado de alguna manera. Así que lo único que puedo hacer es contar la historia que creo que será la mejor”, comentó el director.

“Si a alguien le molesta que no cumpla exactamente con su idea de lo que una película de Resident Evil debe ser, no puedo hacer algo al respecto”, concluyó el creativo estadounidense.

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Resident Evil sobrevive a la oleada de negatividad

Cuando una producción cinematográfica debuta en medio de polémicas y críticas, siempre se espera lo peor; sin embargo, Zach Cregger demostró ser un cineasta muy capaz con sus últimos 2 proyectos: Barbarian y Weapons. Así pues, todavía había muchas expectativas por la nueva adaptación de Resident Evil.

Y en efecto, la cinta inspirada en la saga de Capcom cumple con todas las papeletas para ser uno de los grandes éxitos del otoño. Según los primeros reportes, el filme superó los $8.8 millones de dólares en su preestreno en Estados Unidos. Ahora, los expertos pronostican una recaudación doméstica de más de $50 MDD para su primer fin de semana.

Resident Evil recibió críticas muy positivas por parte de los creadores de contenido y profesionales, quienes la catalogaron como una de las mejores adaptaciones de un videojuego. En este momento, presume un índice de aprobación de 97% en el sitio Tomatazos.

Pese a la resistencia de algunos fanáticos, Zach Cregger ya expresó su interés por trabajar en más proyectos de la franquicia; sin embargo, en este momento aún no se confirma alguna secuela.

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Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las críticas negativas? ¿Crees que el director tomó la mejor decisión? Déjanos leerte en los comentarios.

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