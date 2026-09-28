Hay algo muy particular en la forma de trabajar de Yoko Taro. El creativo detrás de NieR: Automata es conocido por sus ideas poco convencionales y por darle a sus juegos una personalidad bastante difícil de encontrar en otros RPG.

Ahora, una nueva entrevista permitió conocer un poco más sobre la manera en que desarrolló uno de sus proyectos más importantes.

Yoko Taro quería hacer el juego que tenía en mente

En una nueva entrevista, Yoko Taro explicó que durante el desarrollo de NieR: Automata no recibió instrucciones específicas sobre el público al que debía dirigirse. En lugar de eso, tuvo la oportunidad de crear el RPG que él quería hacer:

“Para NieR: Automata, no me dijeron que apuntara a nadie. Simplemente hice lo que quería y traté de mantenerme escondido de Square Enix tanto como fuera posible”, afirmó el director.

La declaración resulta curiosa, sobre todo porque NieR: Automata terminó convirtiéndose en uno de los juegos más reconocidos de la franquicia y consiguió una enorme comunidad alrededor del mundo.

Recordemos que la propuesta del título combina acción, ciencia ficción, drama y una narrativa que juega constantemente con las expectativas del jugador.

“Probablemente hay algo mal conmigo”

Yoko Taro también habló sobre la peculiar percepción que existe alrededor de sus juegos. Desde su perspectiva, él no considera que esté creando experiencias especialmente extrañas:

“Para ser honesto, creo que estoy haciendo juegos normales dirigidos a personas normales”, comentó el creativo.

No obstante, su experiencia al presentar esos proyectos al público ha sido bastante diferente. Según explicó, cuando finalmente lanza sus juegos, son personas consideradas “raras” quienes encuentran que sus títulos son extraños y terminan disfrutándolos:

“Lo que probablemente significa que hay algo mal conmigo”, agregó entre bromas.

El comentario encaja bastante con la personalidad que Yoko Taro ha mostrado durante años y con la identidad de NieR: Automata, un juego que no tuvo miedo de experimentar con su historia, personajes y estructura.

Al final, parece que esa libertad fue precisamente parte importante de su proceso creativo.

¿Crees que NieR: Automata habría sido diferente si Square Enix hubiera impuesto más restricciones a Yoko Taro? ¿Qué otro juego del director te gustaría ver con esa misma libertad? Cuéntanos en los comentarios.

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