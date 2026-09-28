Después de más de 10 años de explorar Overworld, Nether y The End, Minecraft al fin tendrá una nueva dimensión con nuevos biomas y criaturas. Este nuevo mundo se agrega después de que The End fuera añadido en 2011.

La noticia se dio durante el más reciente Minecraft LIVE, espacio en el que Mojang presentó The Sift, la nueva dimensión que llegará al juego principal en 2027.

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The Sift será muy diferente

Aunque aún hay poca información sobre The Sift, Mojang describe a este universo como un lugar vibrante y lleno de almas, con una identidad visual muy diferente a las dimensiones disponibles actualmente.

El nuevo espacio tendrá sus propios biomas, entre ellos Meadows y Carapace, además de nuevos enemigos, criaturas que pueden convertirse en aliados y bloques con propiedades únicas. También contará con mecánicas propias que cambiarán la forma de explorar y sobrevivir en The Sift.

Para nuestra sorpresa, también se nos adelantó que los jugadores podrán conocer The Sift antes de lo esperado. La dimensión debutará el 29 de septiembre de 2026 en Minecraft Dungeons II, donde podremos explorarla al entrar en grietas que aparecen durante nuestra aventura.

Más adelante, Mojang llevará The Sift a las versiones Java y Bedrock de Minecraft en 2027, pero aún no sabemos cuándo ocurrirá exactamente.

Today at Minecraft LIVE: Dungeons II, our first new dimension in more than 14 years, new ways for creators to build, Minecraft on Nintendo Switch 2, and more.



More than 300,000 people play Minecraft for the first time on an average day. After 17+ years and 425M+ copies sold, I… pic.twitter.com/fdhkwuh258 — ASHA (@asha_shar) September 26, 2026

Minecraft es infinito

Según la información de Asha Sharma, CEO de Xbox, más de 300,000 personas juegan Minecraft por primera vez en cualquier día, mientras que las ventas acumuladas del título sobrepasan 425 millones de unidades a 17 años de su lanzamiento.

The Sift no fue la única novedad presentada durante Minecraft LIVE. Mojang también mostró Cuevas Heladas, una nueva variante de las cavernas con cristales de hielo, estalactitas y un nuevo zombi, además de confirmar que Minecraft llegará a Nintendo Switch 2 el 27 de octubre de 2026.

¿Qué opinas de todas estas novedades? ¿Crees que este tipo de contenido sea suficiente para revivir el interés por Minecraft? No dudes en dejar tus comentarios al final de esta noticia, queremos leerte. Si quieres saber más sobre Minecraft, te recomendamos visitar esta página.

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