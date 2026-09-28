¿Existe un tipo de anime que consiga llamar especialmente la atención de los hombres adultos en Japón? Una nueva investigación realizada durante la temporada de verano de 2026 encontró un patrón bastante marcado entre los espectadores de este sector, y los resultados podrían sorprender a más de uno.

La información proviene de los Anime Data Awards de TVS REGZA, que analizaron los hábitos de audiencia durante una de las temporadas más importantes del año. Para hacerlo, la compañía utilizó información recopilada de aproximadamente 620,000 televisores y dispositivos de grabación de la marca REGZA distribuidos en Japón.

El análisis contempló la audiencia de 80 series de anime transmitidas durante el verano y permitió identificar cuáles producciones tenían un desempeño especialmente fuerte entre determinados grupos de edad. Al revisar los resultados, apareció una tendencia que se repitió una y otra vez entre los hombres de 35 a 64 años: los isekai son sus favoritos.

Los hombres de 35 a 49 años se inclinan por el isekai

En el grupo masculino de 35 a 49 años, 10 de los 12 primeros lugares correspondieron a producciones relacionadas con el isekai. El anime con mayor audiencia acumulada fue That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4, Cour 2.

La lista de los 12 primeros quedó de la siguiente manera:

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4, Cour 2 From Old Country Bumpkin to Master Swordsman II Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing Season 2 I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand Daemons of the Shadow Realm Cour 2 The Frontier Lord Begins With Zero Subjects The World’s Strongest Rearguard Saga of Tanya the Evil II The Ghost in the Shell (2026 Edition) A Livid Lady’s Guide to Getting Even

Entre los hombres de 50 a 64 años el fenómeno es todavía mayor

Si el resultado anterior ya llamaba la atención, el grupo de 50 a 64 años presenta una concentración todavía más marcada.

En este sector, 11 de los 12 primeros puestos fueron ocupados por títulos isekai. Una vez más, That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4, Cour 2 obtuvo la mayor audiencia acumulada.

El reporte señala que los espectadores de esta edad mostraron una mayor afinidad por historias relajadas que permiten escapar de la realidad.

La clasificación fue:

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4, Cour 2 From Old Country Bumpkin to Master Swordsman Season 2 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing Season 2 The Frontier Lord Begins With Zero Subjects The World’s Strongest Rearguard The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System A Livid Lady’s Guide to Getting Even The Ghost in the Shell (2026 Edition) Skeleton Knight in Another World Season 2 Saga of Tanya the Evil Season 2

El isekai lleva meses dominando el anime

El resultado de la temporada de verano tampoco parece ser un caso aislado. A lo largo de 2026, distintas producciones del género han conseguido una presencia importante en las listas de audiencia.

Durante la temporada de invierno destacaron producciones como Sentenced to Be a Hero y Hell Mode. En primavera, franquicias como Re y That Time I Got Reincarnated as a Slime también tuvieron un fuerte desempeño.

Para el verano, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 mantuvo una presencia especialmente importante en las métricas de visualización, mientras Saga of Tanya the Evil regresó con una segunda temporada que consiguió llamar la atención de determinados grupos de espectadores.

El isekai es de lo más llamativo, pero no es lo único que se ve

Cabe mencionar que este estudio no significa que todos los hombres mayores de Japón prefieran el isekai ni que este sea el único tipo de anime que consumen. Se trata de tendencias obtenidas a partir de los datos de visualización de varios dispositivos y de la comparación del desempeño de 80 producciones durante una temporada específica.

Aun así, los números son bastante claros: durante el verano de 2026, el isekai tuvo una presencia extraordinaria entre los hombres japoneses de 35 a 64 años.

¿Te sorprende que el isekai tenga una presencia tan fuerte entre los hombres mayores? ¿Qué anime isekai de los mencionados has visto y cuál agregarías a la lista? Cuéntanos en los comentarios.

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