Uno de los juegos más esperados de 2027 es sin duda Stranger Than Heaven. El nuevo juego de Ryu Ga Gotoku Studio es muy ambicioso y reúne talentos de renombre como Snoop Dogg y la cantante Ado, quienes toman un rol importante en el juego.

Sin duda, es uno de los juegos más esperados de la temporada, sin embargo, al tratarse de un juego con altos niveles de producción, es natural considerar que el estudio podría recurrir al uso de inteligencia artificial. Sobre esto, Masayoshi Yokohama, director de Stranger Than Heaven, aclaró su postura ante la llegada de juegos tan ambiciosos como GTA VI.

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En una entrevista para el sitio Dexerto en el marco del Summer Game Fest 2026, Masayoshi Yokohama habló sobre la situación de la industria con relación al uso de herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de videojuegos y tomó como punto de comparación a GTA VI.

Lo primero que dejó muy claro es que Ryu Ga Gotoku Studio no utilizó herramientas generativas o algún tipo de tecnología similar. Mencionó esto con referencia a la aparición de Sugawara Bunta y Tupac, personalidades fallecidas que aparecen en el juego y cuentan con actores de voz que buscan traer a la vida de forma respetuosa a estas personalidades.

“No puedo hablar del futuro, pero por ahora no estamos usando inteligencia artificial para estos personajes. Tanto para Sugawara Bunta como para Tupac, los actores de voz que elegimos para interpretarlos tenían una relación con ambas personas antes de su fallecimiento, y nos aseguramos que todos mostraran el debido respeto a su recuerdo”.

El creativo de Ryu Ga Gotoku Studio confesó también que su equipo de desarrollo ha usado software depurativo, pero aclaró que es una práctica habitual en la programación de videojuegos desde hace años. “En lo que respecta a la IA generativa, ahora mismo confiamos en que podemos crear lo que nos proponemos. No creemos que necesitemos recurrir a ninguna herramienta para lograrlo. De hecho, no tenemos planes inmediatos de utilizar la IA generativa”, agregó Yokohama.

También mencionó que no está seguro si en el futuro podrán continuar sin tener el apoyo de la IA, esto debido a que GTA VI podría ser masivo y, para estar al mismo nivel, el estudio tendría que adaptarse para ahorrar tiempo y recursos económicos.

“Si el mundo cambia y los únicos juegos que la gente quiere jugar son juegos de la magnitud de, por ejemplo, GTA VI, que son diez o veinte veces más grandes que los juegos que estamos creando. Probablemente llegará un punto en el que todos los desarrolladores tendrán que considerar el uso de la IA generativa, porque de lo contrario, no será económicamente viable crear un GTA VI con equipos más pequeños, ¿cierto?”

Finalmente, Masayoshi Yokohama mencionó que por el momento Ryu Ga Gotoku Studio no está interesado en recurrir a un software especializado, pero que esto podría cambiar si los jugadores exigen juegos más grandes.

“Por ahora, no lo necesitamos y no lo consideramos. Confiamos en que podemos crear lo que queremos. En cuanto al futuro, si la gente solo quiere juegos del tamaño de GTA VI, entonces no lo sabemos”. Concluyó Yokohama.

¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que la inteligencia artificial generativa se convierta en un estándar para el desarrollo de videojuegos? No olvides dejarnos tu respuesta en los comentarios.

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