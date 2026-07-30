La historia de Venom parecía haber llegado a su fin tras la conclusión de la trilogía protagonizada por Tom Hardy. No obstante, Sony todavía tiene planes para el simbionte, uno de los personajes más populares de Marvel.

El problema es que el nuevo proyecto podría no ser lo que millones de fans esperaban, a pesar de que el estudio está redefiniendo el futuro de su universo basado en personajes de Spider-Man.

Sony confirma una nueva película animada de Venom

Durante una entrevista con Joshua Horowitz para el programa Happy Sad Confused, la productora Amy Pascal confirmó que una nueva película animada de Venom ya está en desarrollo.

La ejecutiva apenas respondió con un breve “sí” cuando fue cuestionada sobre el proyecto, por lo que todavía no existen detalles sobre su historia, fecha de estreno o elenco. Aun así, la confirmación demuestra que Sony sigue apostando por el personaje incluso después del cierre de la trilogía live-action.

Los primeros reportes indicaban que Zach Lipovsky y Adam B. Stein, directores de Final Destination: Bloodlines, estarían al frente de la cinta. Además, Amy Pascal, Avi Arad y Matt Tolmach producirían el proyecto junto con Tom Hardy, quien participaría como productor.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que Hardy vuelva a interpretar a Eddie Brock o siquiera preste su voz al protagonista de esta versión animada.

¿Venom aparecerá en secuelas o spin-off de Marvel's Spider-Man?

Los fans siguen esperando el gran enfrentamiento contra Spider-Man

Aunque la noticia confirma que Venom regresará a la pantalla, muchos aficionados consideran que este anuncio queda lejos de cumplir el mayor deseo de la comunidad: ver al simbionte enfrentarse finalmente a Spider-Man.

Durante 3 películas, la versión de Tom Hardy jamás compartió escena con el Spider-Man de Tom Holland pese a las numerosas teorías y expectativas que surgieron tras la famosa escena poscréditos de Venom: Let There Be Carnage.

Ni siquiera las exitosas cintas animadas del Spider-Verse aprovecharon la oportunidad para reunir a ambos personajes, por lo que la posibilidad de ese esperado crossover sigue siendo incierta.

Con Spider-Man: Brand New Day en camino y Avengers: Secret Wars cada vez más cerca, muchos creen que Sony y Marvel Studios tienen una oportunidad única para ofrecer el enfrentamiento que los seguidores llevan años esperando. Por ahora, la nueva película animada mantiene vivo a Venom, pero todavía está lejos de responder a lo que los fans del personaje desean.

¿Esperabas una nueva película live-action de Venom? ¿Crees que algún día veremos el esperado enfrentamiento entre Spider-Man y el simbionte? Cuéntanos en los comentarios.

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