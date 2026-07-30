El final del formato físico es casi un hecho en la industria de los videojuegos y poco a poco los creadores de los títulos dan su opinión sobre lo que parece inevitable.

En este caso, los creadores del GOTY 2025 hablaron sobre lo que sienten con este cambio tan importante en la industria que marcará un antes y un después tras décadas en las que comprar una copia física era el principal medio de consumo.

Para ellos, la decisión es triste pues piensan que es algo especial y con distintos tipos de valor para un sector de jugadores, que todavía se cuentan por millones.

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Los creadores de Clair Obscur: Expedition 33 lamentan el posible final del formato físico

Durante una entrevista con Automaton (vía VGC), directivos y desarrolladores de Sandfall Interactive, creadores del GOTY 2025 Clair Obscur: Expedition 33, dieron su opinión sobre la decisión de Sony de acabar con el formato físico a partir de 2028.

Al respecto, Guillaume Broche, director del estudio y del RPG, consideró que es algo triste y que incluso atenta contra la forma de percibir el gaming desde una perspectiva artística:

“Me parece muy triste porque me gustan mucho las tiendas de videojuegos. Aunque hoy en día juego principalmente en PC, tenemos mucha gente en el equipo que juega en PS5 y adora coleccionar discos físicos.

Creo que también forma parte de la belleza del arte: que es algo tangible que puedes tocar. Entiendo perfectamente que la gente quiera tener sus filas de DVDs y juegos y simplemente sentir que los posee. Así que creo que es una pena. Quiero decir, desde el punto de vista empresarial, entiendo por qué puede tener sentido, pero creo que, en términos del arte de los videojuegos, es una decisión triste“.

Por otra parte, el directivo y creativo, señaló que ver una copia física de su videojuego fue impresionante pues eso le confirmó que el sueño se había hecho realidad:

“Hubo 2 momentos muy fuertes cuando el juego salió. Después del lanzamiento, fuimos a una tienda de videojuegos a comprar nuestro propio juego. Solo como un gesto.

El otro fue cuando alguien de Japón me envió una foto de nuestro juego en una tienda de videojuegos – creo que en Akihabara – con escritura japonesa y todo eso. Me sentí como un niño cuando lo vi. Pensé: ‘¡sí, es real!’ Empieza a sentirse real cuando lo ves en las tiendas“.

El equipo estuvo dispuesto a ganar menos dinero con cada copia física si esto cumplía con un sector de la comunidad que adora los juegos en ese formato

Por su parte, Tom Guillermin, cofundador del estudio y director de tecnología de Sandfall Interactive, reveló que el equipo siempre estuvo dispuesto a ganar menos dinero con las copias físicas de Clair Obscur: Expedition 33 pues no querían dejar fuera a ningún jugador:

“Una edición física añade más restricciones porque debes tener en cuenta el tiempo de producción de los objetos físicos, y además ganas menos dinero por copia. Pero para nosotros, lo físico era algo especial. También pensamos que el juego podía ser especial para los jugadores, y que querrían tenerlo en sus manos.

Así que, aunque complicaba las cosas y significaba menos dinero por unidad, era importante para nosotros ofrecer a los jugadores que quisieran tener el juego físico en sus manos una opción. Porque eso es lo que valoramos como jugadores también“.

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