El final del formato físico está cerca tras la decisión que tomó PlayStation y la comunidad está furiosa. Sin embargo, poco o nada sale por parte de los creativos, pero hay algunos que ya dieron declaraciones sobre el tema.

Tal es el caso de Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy VII Revelation, el último capítulo del ambicioso remake.

En una entrevista reciente, lamentó la decisión de Sony y aseguró que trabaja con Square Enix para garantizar que esta última entrega tenga su respectiva edición física, tal como los 2 capítulos anteriores.

NO TE LO PIERDAS: Sale a la luz la supuesta escena inicial de un juego cancelado de Kingdom Hearts

El director de Final Fantasy VII Revelation está en desacuerdo con el final del formato físico

¿Quién lo diría? En 1997, uno de los detalles que más sorprendió sobre Final Fantasy VII fue su impresión en 3 discos. Una caja de mayor tamaño, arte impresionante y una aventura que aseguraba decenas de horas épicas.

Hoy, la realidad es distinta y las compañías desean eliminar los discos en la industria del gaming. Poco a poco, algunas voces de profesionales se expresan al respecto, como el director de Final Fantasy VII Revelation.

Naoki Hamaguchi reveló en una entrevista (vía GamesRadar) que no quiere que se pierda la cultura del juego físico en la industria, pues es algo que atesora de la misma manera en que lo hacen los fans.

Al respecto, declaró:

"Siento, como desarrollador y como fan, que la tendencia general es que las cosas se alejen de lo físico hacia los juegos descargables. Pero eso obviamente habla de la tendencia.

Personalmente, aquí en algo como lo es un Fan Fest o en eventos comunitarios para juegos en los que he trabajado, pienso en la gente trayendo cosas, pidiendo autógrafos y creo que eso es encantador. Creo que es una cultura maravillosa y sería una lástima perderla. Quiero que eso permanezca“.

La edición original de Final Fantasy VII es un ícono de los videojuegos

¿La última parte de Final Fantasy VII Remake tendrá edición física?

Tras la decisión de Sony, la pregunta que más se hará respecto a los juegos que se lanzarán desde hoy y durante 2027 es si tendrán edición física.

Al respecto, Final Fantasy VII Revelation tiene una ventana de lanzamiento para primavera de 2027, o sea que puede salir entre el 21 de marzo y el 20 de junio, esto considerando que el juego esté listo y no se retrase.

Sony señaló que todo juego que debute en 2028 ya no tendrá edición física.

En ese sentido, el director de la última parte de Final Fantasy VII Remake señaló:

"Aún tenemos teniendo discusiones internas sobre cuál será la alineación exacta de productos SKU para Revelation, así que no puedo decir nada particularmente definitivo en este momento. Pero estoy trabajando para hacer los arreglos que nos permitan tener algún tipo de edición física“.

ENTÉRATE: Si creías que GTA VI era muy caro, te equivocas: las nuevas entregas de 2 de las franquicias más grandes del mundo cuestan hasta $150 USD

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente