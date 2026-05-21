Hironobu Sakaguchi podrá ser el padre de Final Fantasy, pero eso no quiere decir que esté exento de las polémicas. De hecho, acaba de envolverse una por respaldar la inteligencia artificial (IA).

El desarrollador es bien conocido por mantenerse en contacto con sus seguidores a través de redes sociales y esta semana llamó mucho la atención por retuitear un video que deja ver como sería un remake de Final Fantasy VI, la última entrega 2D de la saga que él mismo produjo en 1994.

En el video es posible ver varios personajes de la memorable aventura, así como ubicaciones importantes, a los que sin duda alguna les caería bien un tratamiento como el que se aplicó a Final Fantasy VII. El problema era que estaba hecho con inteligencia artificial.

“¿¡Qué es esto!?”, exclamó el desarrollador. “Bastante genial”.

Hironobu Sakaguchi generó polémica con video IA de Final Fantasy VI

Naturalmente, eso fue suficiente para que sus seguidores que son detractores de la IA, alzaran la voz y le hicieran saber que usar esta tecnología no es bueno porque trae consigo implicaciones éticas. Aunque hubo otros comentarios de usuarios que también expresaban su ilusión de jugar un remake de Final Fantasy VI, al final la conversación giró en torno a la inteligencia artificial.

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Incluso el creador de SaGa, Akitoshi Kawazu, comentó al respecto, sugiriendo que lo mejor hubiera sido evitar la segunda parte de su comentario, en el que deja ver que el trabajo hecho con inteligencia artificial se ve genial.

Es importante recordar que la inteligencia artificial sigue siendo un tema delicado sobre todo en materia generativa, puesto que para arrojar contenido se alimenta de millones y millones de obras de personas, infringiendo así derechos de autor.

¿Hironobu Sakaguchi está a favor de la inteligencia artificial?

En un comentario posterior, Sakaguchi aprovechó para explayarse, expresó su sorpresa ante la “salvaje reacción” y añadió que su intención era decir que “intuitivamente le miraba potencial” al remake, que quizá no funcione tal cual como en el video, pero que podría ser interesante.

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Claramente, el desarrollador no tomaría el video como un remake en sí, sino como una herramienta para comunicar ideas o bocetos generales y una manera de mostrar lo que podía ser el proyecto si Square Enix lo volviera realidad.

“Al final, tal vez sea simplemente que he superado 40 años de trabajo y vida privada impulsado únicamente por “cosas emocionantes”; después de todo, ese es el tipo de persona que soy, ja, ja, ja”.

Como puedes ver, la respuesta de Sakaguchi no era complaciente para los detractores de la IA, sino simplemente acorde a su opinión. De hecho, para finalizar su comentario, el japonés incluso mencionó que hizo algo similar, pero usando arte conceptual de Lost Odyssey, uno de los primeros proyectos de Mistwalker, para que la inteligencia artificial animara una secuencia.

La inteligencia artificial generativa sigue siendo tema controversial en los videojuegos

Luego de 20 años trabajando en Square Enix, dejó la compañía para fundar su propio estudio, Mistwalker. Precisamente, el último juego en el que trabajó junto con su estudio es Fantasian, el cual destaca por su factura casi artesanal, por lo que que para algunos parece algo irónico que el creativo elogie y muestre interés en la inteligencia artificial.

No es la primera vez que la comunidad fustiga a algún creativo o desarrollador reconocido por ser partidario de la inteligencia artificial. Basta con voltear a ver el caso del jefe de SHIFT UP, que compartió una imagen de Evangelion hecha con IA para felicitar a su colega Yoko Taro por su nuevo proyecto de la franquicia, lo cual no cayó bien al diseñador de su máscara y la comunidad en general.

¿Qué opinas de la postura de Sakaguchi con respecto a la inteligencia artificial? Cuéntanos en los comentarios.

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