Los crossovers entre grandes franquicias siempre llaman la atención, pero hay algunos que los jugadores llevan años esperando volver a disfrutar. Ese podría ser el caso de Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, título que debutó originalmente en Nintendo 3DS y que ahora habría dado señales de vida en otra plataforma.

El proyecto llamó la atención después de que una lista de logros apareciera en Steam a través de Exophase, plataforma especializada en registrar trofeos y logros. Aunque esto no constituye un anuncio oficial, sí es una pista bastante interesante sobre lo que CAPCOM y LEVEL-5 podrían estar preparando.

La filtración deja pocas dudas

La página de Exophase registra actualmente 32 logros para Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney. La lista incluye objetivos relacionados con los capítulos de la aventura, resolución de acertijos, investigaciones y diferentes elementos opcionales.

Entre ellos aparecen logros por completar capítulos sin utilizar el modo de resolución automática, encontrar todas las monedas de ayuda y resolver todos los acertijos, incluidos los episodios especiales. Incluso hay un logro relacionado con completar nuevamente la aventura para conseguir otro final.

Lo interesante es que el título apareció dentro de una filtración mucho más grande de información vinculada con Steam. A principios de septiembre, datos de logros de numerosos juegos todavía no anunciados llegaron a Exophase debido a un aparente problema con la API de Valve.

Un crossover que todavía no tiene anuncio oficial

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney fue desarrollado como una colaboración entre LEVEL-5 y CAPCOM. El juego llegó a Nintendo 3DS en Occidente durante 2014 y combinó las investigaciones y acertijos de Professor Layton con los juicios y contraexámenes de Phoenix Wright.

Por ahora, ninguna de las 2 compañías ha confirmado oficialmente una nueva versión. Aun así, la existencia de una lista completa de logros para Steam hace pensar que el proyecto podría estar bastante avanzado.

¿Crees que esta posible versión se quedará únicamente en PC o llegará también a consolas como Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría volver a jugar este crossover en plataformas actuales? Cuéntanos en los comentarios.

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