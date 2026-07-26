Hubo una época en la que Nintendo dominó la conversación con una avalancha de títulos que hoy son considerados clásicos. Muchos de ellos siguen apareciendo entre los juegos mejor valorados de la historia y son muy bien recordados.

Ahora, uno de esos gigantes acaba de recibir un impulso algo inesperado. Sin necesidad de un remake, una remasterización o una nueva edición, Super Mario Galaxy 2 volvió a dar de qué hablar gracias a un cambio en Metacritic.

Super Mario Galaxy 2 aumentó su calificación en Metacritic

El sitio actualizó la puntuación de Super Mario Galaxy 2, que pasó de 97 a 98 puntos. Con este ajuste, el aclamado juego del simpático fontanero se convirtió en el tercer videojuego mejor calificado de todos los tiempos.

El cambio lo coloca por encima de varios títulos legendarios que tenían una puntuación de 97, como Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Perfect Dark, Tony Hawk’s Pro Skater 3, Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V.

Cabe mencionar que, aunque ahora comparte la misma calificación que SoulCalibur y Grand Theft Auto IV, el sistema de Metacritic ubica a Super Mario Galaxy 2 en la tercera posición del listado histórico.

Así quedó el Top 10 histórico de Metacritic

Con esta actualización, el ranking de los juegos mejor calificados queda de la siguiente manera:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99 SoulCalibur – 98 Super Mario Galaxy 2 – 98 Grand Theft Auto IV – 98 Super Mario Galaxy – 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 97 Perfect Dark – 97 Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 97 Red Dead Redemption 2 – 97 Grand Theft Auto V – 97

Con este movimiento queda claro que después de 16 años, Super Mario Galaxy 2 sigue siendo considerado por muchos jugadores como una de las mejores aventuras de Mario gracias a su creatividad, diseño de niveles y una banda sonora impresionante.

Por ahora, los fans de Nintendo pueden disfrutar el port del juego que llegó al primer Switch, por lo que nuevas generaciones tienen la oportunidad de disfrutarlo, tal como sucedió en 2010 con el Wii.

¿Crees que Super Mario Galaxy 2 merece estar entre los mejores juegos de todos los tiempos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente