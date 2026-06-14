Nintendo y Bandai Namco siguen preparando el camino para uno de los lanzamientos más esperados de Nintendo Switch 2. Ahora, una nueva actualización en la página oficial de la consola reveló un dato que tomó por sorpresa a muchos jugadores: Elden Ring Tarnished Edition ocupará aproximadamente 41 GB de almacenamiento en formato digital.

La cifra resulta interesante porque se trata de uno de los juegos de mundo abierto más ambiciosos de los últimos años. Debido a su enorme mapa, cantidad de contenido y la inclusión de material adicional, muchos jugadores esperaban un tamaño considerablemente mayor.

Un port que parece estar muy optimizado

Aunque Bandai Namco y FromSoftware no han explicado oficialmente cómo lograron reducir el peso del juego, todo apunta a que el equipo trabajó de forma importante en la optimización de esta versión. La edición para Nintendo Switch 2 incluye el juego base, así como contenido adicional que forma parte de la llamada Tarnished Edition.

Esta noticia es especialmente positiva para quienes administran cuidadosamente el almacenamiento de su consola. Considerando la escala de la aventura, 41 GB parece una cifra bastante razonable para una experiencia que ofrece decenas de horas de exploración, combate y descubrimientos en las Tierras Intermedias.

Además, la llegada del juego a la plataforma híbrida representa un momento importante para FromSoftware. Después de años siendo considerado un título difícil de adaptar a hardware portátil, finalmente los jugadores podrán disfrutar esta aventura tanto en casa como fuera de ella.

¿Qué incluye Elden Ring Tarnished Edition?

Esta edición reúne la experiencia más completa de Elden Ring. Además del juego original, incorpora contenido adicional relacionado con la expansión y nuevas novedades que llegarán junto con el lanzamiento de la versión para Nintendo Switch 2. Entre ellas destacan nuevas clases iniciales, armaduras inéditas y opciones de personalización adicionales.

Para quienes nunca han jugado esta aventura, se trata de un RPG de acción desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco. El juego fue dirigido por Hidetaka Miyazaki y cuenta con elementos narrativos creados junto al escritor George R. R. Martin. La aventura invita a explorar un gigantesco mundo abierto lleno de secretos, jefes desafiantes y múltiples caminos para progresar.

Elden Ring Tarnished Edition llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 28 de agosto.

¿Piensas jugar Elden Ring en Nintendo Switch 2? ¿Te sorprendió que ocupe solamente 41 GB? Cuéntanos en los comentarios.

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