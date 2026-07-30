Los videojuegos desarrollados en México siguen ganando terreno en la industria y cada vez aparecen más propuestas capaces de llamar la atención por su creatividad. Ahora, un nuevo proyecto busca abrirse paso con una combinación poco convencional de estilos, humor y mucha acción que promete destacar en consolas y PC.

Se trata de Mexican Ninja, una producción del estudio mexicano Madbricks que acaba de confirmar su fecha de lanzamiento. Además de llegar a más plataformas, el título estrenó un nuevo demo para que los jugadores de PC puedan probar su propuesta antes de su debut.

Mexican Ninja llegará el próximo 20 de agosto

La distribuidora Amber y el desarrollador Madbricks anunciaron que Mexican Ninja estará disponible a partir del 20 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de Steam.

El anuncio representa un paso importante para el estudio mexicano, ya que originalmente el proyecto llegaría solamente a PC. Ahora, la peculiar propuesta podrá disfrutarse también en consolas y ampliará su alcance.

Si eso no fuera suficiente, los responsables del título compartieron un demo gratuito en Steam, permitiendo que más jugadores conozcan su sistema de combate y su estilo visual antes del lanzamiento.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

¿De qué trata Mexican Ninja?

Mexican Ninja es un beat ‘em up en 2.5D con elementos roguelike que lleva a los jugadores a recorrer Nuevo Tokyo, una ciudad que fusiona la cultura mexicana con una estética japonesa cyberpunk.

En este mundo, los temibles Narkuzas (seguro entendiste la referencia) controlan las calles, por lo que el protagonista deberá enfrentarlos utilizando combos, poderes espirituales y los peculiares ataques “Mexican Jutsus”.

Cada partida cambia gracias a su estructura roguelike, con recorridos aleatorios, mejoras permanentes y diferentes configuraciones de habilidades que permiten experimentar nuevos estilos de juego en cada intento.

Uno de los aspectos más llamativos es el sistema Way of the Donkey, un árbol de habilidades diseñado para que cada jugador desarrolle su propia forma de combatir mientras desbloquea nuevas técnicas y poderes.

Mexican Ninja buscará demostrar que los estudios mexicanos continúan apostando por ideas originales capaces de competir, todo ello con una dirección artística muy colorida, un tono irreverente y una mezcla poco común entre referencias mexicanas y japonesas.

¿Crees que Mexican Ninja puede convertirse en uno de los indies mexicanos más destacados del año? ¿Le darás una oportunidad cuando llegue a consolas y PC? Cuéntanos en los comentarios.

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