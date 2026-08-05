Títulos que marcaron a varias generaciones de jugadores regresaron con ports o remakes en semanas recientes. Los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops y el estreno de Halo: Campaign Evolved fueron muy bien recibidos por los fanáticos de los shooters; sin embargo, los juegos de Activision vendieron 30 veces más en PlayStation a pesar de no tener mejoras.

Los pronósticos para el juego de XBOX y Halo Studios eran muy positivos, pues trajo de regreso la aventura original del Master Chief y, además, la franquicia llegó por primera vez a una consola de Sony. A pesar de esto, Call of Duty: Black Ops y, sobre todo, Call of Duty: Black Ops 2, se coronaron como los juegos más vendidos de julio en PlayStation por una enorme diferencia.

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Ventas de Call of Duty: Black Ops evidencian el tropiezo de Halo en PlayStation

Muchos esperaban que la popularidad de Halo explotará con su llegada a PS5, pero la realidad es diferente y los primeros datos sobre su desempeño comercial generaron dudas. Ahora, sabemos que Halo: Campaign Evolved entró en el top de lo más vendido en PlayStation 5 durante julio; sin embargo, sus ventas son pocas en comparación con el de las otras producciones.

De acuerdo con un reporte de Rhys Elliott, miembro de la firma Alinea Analytics, Halo: Campaign Evolved vendió un estimado de 351 mil copias en PlayStation 5, una cifra respetable, pero que no refleja el impacto real de la franquicia más importante de XBOX. Se estima que sus ventas en las consolas de Microsoft alcanzaron casi el millón de copias, así que la versión para PlayStation se quedó muy atrás.

Esta brecha crece demasiado cuando se comparan las ventas de Halo: Campaign Evolved para PS5 con las de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2. A pesar de no tener ninguna mejora, los shooters de Activision acumularon ventas por 11.3 millones de copias en PS5 y PS4. Esto significa que vendieron casi 32 veces más que el juego de Halo Studios.

Para ser más exactos, la primera entrega despachó 3 millones de copias, mientras que la secuela rompió récords con 8.2 millones de copias. Esto convierte a los ports de Call of Duty: Black Ops en los 2 juegos más vendidos durante julio en el ecosistema de PlayStation.

Sin duda, la noticia tomará a más de un jugador por sorpresa, pues los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops carecen de mejoras y tienen un serio problema de tramposos en las consolas de Sony. Mientras tanto, Halo: Campaign Evolved es un remake con un completo lavado de cara e, incluso, nuevo contenido.

Ports de Call of Duty: Black Ops generaron millones en ventas para PlayStation

Por otro lado, este fenómeno se entiende por la enorme popularidad de la saga de Activision. Los ports Black Ops generaron $435 millones de dólares en PlayStation en menos de un mes, por lo que son un éxito rotundo que benefició a Sony y Microsoft sin un esfuerzo mayor.

“Prácticamente no hay costos de marketing ni de desarrollo continuo que reduzcan esos ingresos. Tan sólo ese mes de ventas de títulos antiguos de Call of Duty en una plataforma rival financia, en la práctica, una enorme parte de los gastos operativos trimestrales de los estudios propios de Xbox”, explicó Elliott. “Además, los $435 millones de dólares combinados ya representan casi tanto como lo que Forza Horizon 6 ha generado durante todo el año mediante la venta del juego base”.

Estos fueron los juegos más vendidos en PlayStation durante julio

Además de los títulos ya mencionados, Ubisoft tuvo un buen mes en PlayStation, pues Assassin’s Creed: Black Flag Resynced fue el tercer título más vendido en el ecosistema de la marca durante julio, con 1.6 millones de copias.

Por supuesto, los juegos deportivos no faltaron en el top y fueron representados por EA Sports FC 26 (1.3 millones) y EA Sports College Football 27 (1.1 millones). A pesa de que su sucesor ya viene en camino, GTA V aún es bastante popular y vendió otras 846 mil copias en PlayStation.

Por último, las ventas de otros juegos muy populares, como Minecraft y Palworld, superaron a las de Halo: Campaign Evolved. Abajo puedes revisar el top de los títulos más vendidos en PlayStation 5 y PlayStation 4:

El juego de Ubisoft también estuvo entre lo más vendido de julio

Call of Duty: Black Ops II — 8.2 millones

Call of Duty: Black Ops — 3 millones

Assassin’s Creed : Black Flag Resynced — 1.6 millones

EA Sports FC 26 — 1.3 millones

EA Sports College Football 27 — 1.1 millones

Grand Theft Auto V — 846 mil

Minecraft — 501 mil

Palworld — 479 mil

Halo: Campaign Evolved — 351 mil

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