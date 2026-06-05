Los fans de Attack on Titan han esperado durante años una adaptación que cubra todos los eventos de la obra creada por Hajime Isayama. Después de múltiples juegos inspirados en la popular franquicia, Koei Tecmo finalmente confirmó lo que muchos seguidores querían escuchar durante el Summer Game Fest 2026.

La compañía presentó oficialmente Attack on Titan 3, una nueva entrega que buscará completar la trilogía de videojuegos basada en el exitoso anime. El anuncio llegó acompañado de un trailer de revelación que mostró intensos combates contra titanes, momentos cinematográficos y un primer vistazo a algunas de las escenas más importantes de la etapa final de la historia.

Lo más importante es que esta nueva entrega abarcará el relato completo de Eren, Mikasa y Armin, llevando a los jugadores hasta el desenlace de una de las series más populares de los últimos tiempos.

Una aventura que recorrerá toda la historia de Attack on Titan

De acuerdo con la información compartida durante el evento, Attack on Titan 3 será el proyecto encargado de representar la historia completa del anime de principio a fin.

Esto significa que los jugadores podrán revivir algunos de los momentos más importantes de la franquicia, incluyendo los acontecimientos que marcaron el tramo final de la aventura y el destino de sus personajes principales.

El trailer mostró varias secuencias de acción utilizando el famoso equipo de maniobras tridimensionales, una característica que se ha convertido en el sello de los videojuegos de la serie. También permitió observar nuevos enfrentamientos contra titanes y escenas inspiradas directamente en la adaptación animada.

Para muchos fans, esta entrega representa la oportunidad de experimentar de forma interactiva algunos de los momentos más impactantes de la historia del manga y anime.

Aquí puedes ver el video:

This is the world premiere of a project that depicts the entire story of a famous anime from beginning to end - Attack on Titan 3! #SummerGameFest pic.twitter.com/eZbyCHcUnV — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Koei Tecmo promete la experiencia definitiva para los seguidores del anime

Las anteriores entregas fueron bien recibidas por los aficionados gracias a su sistema de movimiento y combate. Ahora, Attack on Titan 3 busca convertirse en la versión más completa de la fórmula.

Aunque todavía faltan detalles sobre nuevos modos de juego y características adicionales, el avance dejó claro que los desarrolladores están apostando por una producción más ambiciosa y espectacular.

La espera tampoco será muy larga. Koei Tecmo confirmó que Attack on Titan 3 se lanzará el 1 de julio para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam.

¿Jugaste las anteriores entregas de Attack on Titan? ¿Qué momento de la historia de Eren tienes más ganas de revivir en esta nueva adaptación? Cuéntanos en los comentarios.

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