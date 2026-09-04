Resident Evil regresará muy pronto a los cines con una nueva adaptación que genera emoción y dudas por igual. Muchos fans creen que Zach Cregger, director de Bárbaro y La hora de la desaparición, por fin le hará justicia a la saga de Capcom; sin embargo, también hay jugadores que temen lo peor de su película tras todos los tropiezos que la IP ha tenido en el cine y la televisión.

Cregger está convencido de que Resident Evil: Noche Cero dejará satisfechos a los jugadores nuevos y veteranos de la franquicia, pero no por ello se ha salvado de las críticas. Algunos fans están inconformes ya que la cinta apostará por una historia original y dejará de lado a los personajes más icónicos de Resident Evil.

En una entrevista reciente, el cineasta respondió a las crítica que ha recibido por parte de los fanáticos y, además, reveló si planea hacer una secuela de Resident Evil.

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Zach Cregger recomienda a sus críticos ver su película de Resident Evil

Zach Cregger se ha consolidado como uno de los cineastas de terror más destacados de su generación. Debido a su pasión por Resident Evil y los videojuegos en general, decidió aventurarse y crear una nueva adaptación de la saga survival horror. El resultado fue Resident Evil: Noche Cero, una cinta que capturará el horror de su universo en una especie de precuela del primer título de Capcom.

La saga ha tenido una infinidad de tropiezos en el cine y en la televisión, así que los fans temen que la historia se repita con el proyecto de Zach Cregger. Algunos están inconformes con el acercamiento del cineasta a la saga, pues consideran que no captura la esencia real de Resident Evil al poner en el papel protagónico a una persona común y corriente que hará frente a la amenaza zombie.

A pesar de que Cregger ha insistido en que Resident Evil: Noche Cero se inspira en algunos de los mejores juegos de la saga, no ha logrado disipar las dudas que hay sobre su película. En una charla con The Playlist, el cineasta decidió hablar de las críticas que ha recibido por parte de los jugadores.

El cineasta aseguró que se siente en una “gira de disculpas” y como si se estuviera “postulando para un cargo público”, pues muchas personas dudan de él y hay una gran escepticismo sobre Resident Evil: Noche Cero.

Cregger confesó que está más tranquilo ahora que el lanzamiento de la película es inminente, ya que cada vez piensa menos en las críticas. Está emocionado por ver las reacciones de los fanáticos de Resident Evil, ya que considera que “la película hablará por sí sola”. Respecto a sus críticos, el cineasta simplemente les dio un consejo: ver la cinta y luego sacar sus conclusiones.

“Ahora, simplemente pienso: ‘¿Sabes qué? Ve la película’. Si después de verla sigues pensando lo mismo, entonces haz lo que creas justo. Tú decidirás si soy un verdadero fan de Resident Evil o un farsante. ¿Qué puedo decir? Creo que la película hablará por sí sola", explicó el creativo.

Zach Cregger confía plenamente en su visión de Resident Evil

¿El cineasta ya planea una secuela?

Zach Cregger es un apasionado de Resident Evil y varias de sus entregas están en su top de videojuegos favoritos. De hecho, escribió el guion de su película antes de que el proyecto fuera oficial, así que exploró muchas ideas para llevar la franquicia de nuevo a la pantalla grande.

Durante la entrevista, el cineasta confesó que le fascinaría seguir trabajando con la saga y hacer más adaptaciones en el futuro. Sin embargo, por ahora no puede confirmar nuevos proyectos, pues todo depende de cómo le vaya a Resident Evil: Noche Cero en su estreno, el próximo 18 de septiembre.

“No puedo evitar pensar en otras posibles direcciones para esta historia. Tengo ideas, pero la película aún no se ha estrenado. Ya veremos qué pasa”, añadió Cregger.

El futuro de Resident Evil en el cine depende del éxito de Noche Cero

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